Federico Musolesi eliminato da Kim Je Deok alle Olimpiadi di Parigi

Lotta come un leone, va in vantaggio, ma alla fine non riesce nell’impresa Federico Musolesi. L’azzurro, dopo aver battuto ai 1/32 lo sloveno Ravnikar 6-4, viene eliminato ai sedicesimi nella gara individuale olimpica di Parigi dal coreano Kim Je Deok con il risultato di 6-4.

Domani, venerdì 2 agosto, alle 9,30, l’Italia torna in campo nella gara mixed team con Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati che affronteranno negli ottavi di finale i padroni di casa della Francia (Addis-Cordeau), in caso di passaggio del turno sarà sfida contro una tra Corea del Sud e Taipei Cinese alle 14,34.

Le due semifinali sono previste alle 15:31 e alle 15:50, la finale per il bronzo alle 16:24 e quella per il titolo olimpico alle 16:43.

Mauro Nespoli sarà poi protagonista domenica 4 agosto nella gara individuale contro il canadese Peters alle 9,55 negli ottavi di finale con gli accoppiamenti che sono stati tutti definiti oggi. Se l’azzurro dovesse vincere il primo scontro ai quarti affronterà uno tra il coreano Lee Wooseok e il cinese Wang sempre domenica alle ore 13. Nello stesso lato del tabellone dell’olimpionico italiano ci sono anche il coreano Kim Woojin, il brasiliano numero uno del mondo D’Almeida, il campione olimpico in carica Mete Gazoz (Tur) e il francese Chirault che ha già battuto gli azzurri nella gara a squadre.

I match di Federico Musolesi

1/16 di finale

Musolesi-Kim Je Deok (KOR) 4-6 – Il secondo ostacolo è insormontabile per Federico Musolesi che si trova davanti il coreano Kim Je Deok, secondo dopo il ranking round, numero 9 del mondo e già oro a squadre a queste Olimpiadi. L’azzurro però non si arrende senza lottare, anzi nel primo set approfitta delle sbavature avversarie e va sul 2-0 (27-26) e poi si mantiene avanti con il pareggio 29-29 del secondo parziale. Il coreano recupera lo svantaggio nel terzo parziale 29-28 e il risultato torna in equilibrio assoluto 3-3 prima che Kim Je Deok sorpassi 5-3 (29-27) nella tornata di frecce successiva. L’ultima volée finisce pari, 28-28, con Musolesi che lotta ancora ad armi pari ma deve arrendersi 6-4.

1/32 di finale

Musolesi-Ravnikar (SLO) 6-4 – L’azzurro si porta subito sul 2-0 approfittando di un triplo 8 dell’avversario e chiude il primo set 26-24, poi si ripete nel secondo con il 10 alla terza freccia che gli regala la volée 27-26 e di conseguenza il 4-0. Nel terzo parziale arriva il pareggio 26-26 con errore di Ravnikar con la terza freccia (7) e Musolesi bravo ad approfittarne e restare ampiamente avanti (5-1). Nella quarta volée lo sloveno si riprende e accorcia le distanze (3-5) con un 27-26 ma non serve perché nel quinto set è di nuovo parità 27-27 e vale il 6-4 finale per l’azzurro.

Le dichiarazioni di Federico Musolesi

“Tornare sul campo delle finali dopo le prove a squadre non è stato semplice perché quella gara non è andata come volevamo. Nel primo scontro ero tranquillo, ho vinto ma non ero contento di come ho tirato anche se l’importante era passare. Nel secondo turno non avevo nulla da perdere contro il coreano e quindi ero ancora più tranquillo, devo farmi i complimenti, ho perso, non è andata, però il mio l’ho fatto perché l’ho messo in difficoltà. Battere un coreano sarebbe stato fantastico così come arrivare agli ottavi, il meteo non ha aiutato c’era un po’ di vento e un otto è arrivato proprio per quello, non è una giustificazione ma è un dato di fatto. L’ultima volée sono partito bene con un 10, poi sull’8 ho proprio visto il mirino spostarsi con il vento. Ho chiuso comunque la mia Olimpiade con un altro 10 e questo è di buon auspicio. Sicuramente non è un punto d’arrivo ma un trampolino di lancio, però dobbiamo lavorare tanto perché il livello si è alzato in maniera spropositata, abbiamo quattro anni per prepararci anzi tre per la qualificazione a Los Angeles, io già ci penso anche perché voglio portare a casa almeno una medaglia”.

Il programma degli ottavi di finale individuali

I match di oggi hanno completato i primi due turni eliminatori e disegnato il tabellone degli ottavi di finale individuali. Sabato scenderanno in campo le donne fino alle sfide per le medaglie, domenica stesso programma per gli uomini. Di seguito il quadro di tutti i match

Ottavi di finale femminili sabato 3 agosto

Ore 9,30 Li (Chn)-Valencia (Mex)

9,43 Gokkier (Tur)-Noda (Jpn)

9,56 Jeon Hngyoung (Kor)-Lei (Tpe)

10,09 Lim Sihyeon (Kor)-Megs (Gbr)

10,22 Kroppen (Ger)-Kumari (Ind)

10,35 Kaur (Ind)-Choirunisa (ina)

10,48 Barbelin (Fra)-Caetano (Bra)

11,01 Amaistroaie (Rou)-Nam Suhyeon (Kor)

Ottavi di finale maschili domenica 4 agosto

9,30 Chirault (Fra)-Gazoz (Tur)

9,43 Lee Wooseok (Kor)-Wang (Chn)

9.56 Nespoli (Ita)-Peters (Can)

10,09 Kim Woojin (Kor)-D’Almeida (Bra)

10,22 Ellison (Usa)-Tumer (Tur)

10,35 Grande (Mex)-Addis (Fra)

10,48 Unruh (Ger)-Hall (Gbr)

11,01 Arcila (Col)-Kim Je Deok (Cor)