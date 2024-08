Matteo Cressoni riprende la propria stagione agonistica con la disputa della 4h di Spa – Francorchamps, quarta delle sei tappe dell’European Le Mans Series 2024. Il pilota mantovano è atteso in azione in Belgio per una nuova sfida a bordo della Porsche 992 GT3-R #60 gestita da Proton Competition insieme a Claudio Schiavoni ed all’alfiere di Porsche Motorsport Julien Andlauer.

Il tridente insegue un risultato di spessore nella nota pista che sorge in Vallonia, l’obiettivo è quello di distinguersi tra i migliori della serratissima categoria LMGT3 e di ripetere quanto di positivo mostrato nella prima metà del campionato.

Da Spa inizierà la seconda parte dell’anno all’interno della competitiva ELMS per il nostro connazionale che torna in Belgio a pochi mesi dal podio ottenuto in occasione della sei ore di Spa-Francorchamps valida per il FIA World Endurance Championship.

L’ex campione dell’ELMS ha affermato in un commento alla vigilia del week-end: “Tornare a Spa è sempre bello ed avvincente. Speriamo di poter iniziare al meglio la seconda parte della stagione al fine di recuperare terreno nei confronti dei nostri avversari. Sappiamo che possiamo puntare a qualcosa di importante, ripetere quanto fatto a maggio nel FIA WEC sarebbe favoloso al rientro dopo la pausa estiva”.

Il week-end nelle Ardenne del più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi inizierà con le prove libere, indette venerdì alle 11.00. Sabato vivremo la FP2 e le qualifiche, rispettivamente alle 10.15 ed alle 14.00, mentre domenica la partenza della 4h belga è prevista come sempre per 11.30. Come sempre tutto verrà proposto live, gratuitamente ed in streaming sul canale ufficiale YouTube della serie.