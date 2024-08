Il Ducati Lenovo Team pronto a tornare in pista al MotorLand Aragón per il Round 12 della stagione 2024

Il Campionato Mondiale MotoGP torna al MotorLand Aragón per disputare il dodicesimo appuntamento della stagione 2024. Disegnato dal famoso architetto Herman Tilke, il circuito è stato inaugurato nel 2010 e da allora ha ospitato il Mondiale ininterrotamente fino al 2022. Reintrodotto in calendario quest’anno, il tracciato ospiterà la quindicesima edizione del GP d’Aragona.

Negli ultimi due appuntamenti disputati al MotorLand è stata Ducati a trionfare portando a quota 3 il numero di successi finora ottenuti dalla casa di Borgo Panigale sul tracciato spagnolo. Nel 2021, Francesco Bagnaia centrò la sua prima emozionante vittoria in MotoGP mentre, nel 2022, Enea Bastianini firmò il suo quarto successo nella classe regina dopo un intenso duello con l’attuale compagno di squadra.

Reduci da un fine settimana positivo in Austria, i piloti del Ducati Lenovo Team arrivano in Spagna pronti a lottare nuovamente per le prime posizioni. Bagnaia, vincitore dell’ultimo GP disputato a Spielberg punta a consolidare la sua leadership in Campionato e battere il suo record personale di vittorie in una singola stagione. Con il successo ottenuto in Austria, il pilota piemontese ha infatti già eguagliato il suo primato di sette vittorie risalente al 2023. Bastianini, terzo in classifica generale, mira invece a centrare il suo secondo successo stagionale dopo la vittoria ottenuta a Silverstone ad inizio agosto.

Dopo i primi undici appuntamenti della stagione, Ducati e il Ducati Lenovo Team si mantengono invece saldamente al comando delle classifiche costruttori e team.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 1° (275 punti)

“Sono molto oroglioso del lavoro che siamo riusciti a portare a termine nelle ultime gare, ma la stagione è ancora molto lunga e dobbiamo restare con i piedi per terra. Aragón è una pista che mi piace e sono contento di tornare a correre qui: al MotorLand ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP e nelle ultime edizioni sono sempre stato competitivo. In ogni caso, bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare mantenendo la stessa direzione presa negli ultimi Gran Premi”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 3° (214 punti)

“Sono davvero felice di tornare a correre ad Aragón. In passato sono sempre stato veloce su questa pista ed è anche una delle mie preferite. Rispetto all’ultima volta che abbiamo corso qui nel 2022, quest’anno troveremo un asfalto nuovo. Vediamo come andrà, ma in generale sono fiducioso e pronto a lottare per la vittoria”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista venerdì 30 agosto alle ore 10:45 locali (GMT +2.00) per la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragona.

Informazioni de Circuito MotorLand Aragón

Paese: Spagna

Nome: MotorLand Aragón

Giro più veloce: Marini (Ducati) 1:47.795 (169.5 km/h) – 2022

Record del circuito: Bagnaia (Ducati) 1:46.069 (172.3 km/h) – 2022

Velocità massima: Bastianini (Ducati), 354.1 km/h – 2022

Lunghezza pista: 5.08 km

Durata della gara sprint: 11 giri (55,88 km)

Durata della gara: 23 giri (116,77 km)

Curve: 17 (10 a sinistra, 7 a destra)

Risultati 2022

Podio: 1° Bastianini (Ducati); 2° Bagnaia (Ducati), 3° A. Espargaro (Aprilia)

Pole Position: Bagnaia (Ducati) 1:46.069 (172.3 km/h)

Giro più veloce: Marini (Ducati) 1:47.795 (169.5 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Desmosedici GP

Numero di gara: 1

GP disputati: 202 (97 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 35 (25 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Vittorie Sprint: 7

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 26 (19 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Enea Bastianini

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 23

GP disputati: 180 (60 x MotoGP, 33 x Moto2, 88 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2021 (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Qatar 2014 (Moto3)

Vittorie: 12 (6 MotoGP + 3 Moto2 + 3 Moto3)

Vittorie Sprint: 1

Prima vittoria GP: Qatar 2022 (MotoGP), Andalusia 2020 (Moto2), San Marino 2015 (Moto3)

Pole position: 11 (2 MotoGP + 9 Moto3)

Prima pole: Austria 2022 (MotoGP), Catalogna 2015 (Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Moto2 2020)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º (275 punti)

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) -3° (214 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (389 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (489 punti)