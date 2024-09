Guido Migliozzi, Francesco ed Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore e Filippo Celli, ossia tutti gli italiani con “carta” piena per il DP World Tour, saranno sul tee di partenza dell’Omega European Masters, uno degli eventi di più lunga tradizione del circuito in programma dal 5 all’8 settembre sul percorso del Crans-sur-Sierre GC, a Crans Montana in Svizzera.

Di qualità il field con tanti ottimi giocatori tra i quali Matt Fitzpatrick, a segno in questa gara per due anni di fila (2017, 2018), che proverà a confezionare la tripletta riuscita in passato solamente a sei atleti. E’ uno dei due Major Champion in campo (l’altro è Francesco Molinari) e, tornei del Grande Slam a parte, è solo alla seconda presenza stagionale sul tour. Sarà tra i concorrenti più attesi insieme al sudafricano Thriston Lawrence, altro past winner (2022), e a numerosi vincitori stagionali.

Oltre a Manassero e a Migliozzi, vi saranno lo svedese Jesper Svensson, l’olandese Darius Van Driel, lo spagnolo Nacho Elvira, l’inglese Laurie Canter, il tedesco Marcel Siem (suo l’Open d’Italia a Cervia), lo scozzese Ewen Ferguson, il francese David Ravetto, il sudafricano Dylan Frittelli, lo statunitense Jordan Gumberg e i giapponesi Yuto Katsuragawa e Rikuya Hoshino.

Da seguire anche i gemelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, i francesi Antoine Rozner e Romain Langasque, l’inglese Matt Wallace, l’austriaco Bernd Wiesberger, il malese Gavin Green e l’emergente spagnolo Angel Ayora, 19 anni, che domenica scorsa ha conquistato da rookie il suo primo successo nel Rosa Challenge Tour, sul secondo circuito continentale. Presente anche Alex Fitzpatrick, fratello minore di Matt. Il montepremi è di 3.250.000 dollari di cui 552.500 andranno al vincitore.

L’Omega European Masters è il secondo dei tornei di qualificazione, che termineranno il 24 agosto 2025, per entrare nel Team Europe alla prossima Ryder Cup (Farmingdale, Usa, 26-28 settembre 2025). In palio 1.500 punti per la Ryder Cup Points List, classifica che assegnerà sei posti di diritto, mentre il capitano Luke Donald avrà a disposizione sei wild card.

E’ anche il secondo dei nove eventi delle “Back 9”, ciclo che si concluderà con il Genesis Championship (24-27 ottobre) al termine del quale i primi 110 della Race To Dubai (ordine di merito) avranno la ‘carta’ per il DP World Tour 2025.

La storia – La competizione è giunta alla 90ª edizione, con la prima disputata come Swiss Open nel 1905 e la seconda nel 1923 quando è poi proseguita con una certa continuità.

Il nome è stato preceduto da European Masters nel 1983, poi nel 1992 è stato tolto Swiss Open. La gara, che dal 2009 al 2017 è stata organizzata in collaborazione con l’Asian Tour, si svolge dal 1939 al Golf Club Crans-sur-Sierre dove nel 1971 Baldovino Dassù è stato il primo a segnare un 60 su 18 buche.

Oltre ai past winner citati ci saranno anche lo svedese Sebastian Soderberg (2019), lo scozzese Richie Ramsay (2012) e l’iberico Miguel Angel Jimenez (2010).

Quest’ultimo (60 anni), per la 34ª volta al via, sarà alla 723ª presenza sul tour, una sola in meno del primatista, l’inglese David Howell (49 anni), con 724. Otto i successi italiani firmati da Ugo Grappasonni (1948, 1952), Aldo Casera (1950), Alfonso Angelini (1957, 1966), Roberto Bernardini (1968, 1969) e Costantino Rocca (1997). Sono stati runner up lo stesso Rocca, Lorenzo Gagli, Edoardo e Francesco Molinari, Delio Lovato e Alfonso Angelini.

Il record di vittorie, come detto, è di tre e appartiene a sei giocatori: lo spagnolo Severiano Ballesteros, il sudafricano Harold Henning, il gallese Dai Rees, i francesi Auguste Boyer e Marcel Dallemagne e lo scozzese Alec Ross.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – L’Omega European Masters sarà trasmesso da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 5 settembre e venerdì 6, dalle ore 13,30 alle ore 18,30; sabato 7 e domenica 8, dalle ore 12,30 alle ore 17,30.