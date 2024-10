13 ottobre 2024 – La Desmo450 MX vince al debutto il primo titolo di Ducati nel Motocross. Dopo una stagione esaltante iniziata con una vittoria al debutto, Alessandro Lupino, pilota ufficiale di Ducati Corse Off-Road, ha conquistato il Campionato Italiano Motocross MX1 nell’ultimo round, disputato ad Arco di Trento.

Un successo che conferma la validità del progetto, nato per sviluppare una gamma completa di moto e motori Ducati per il fuoristrada specialistico. La Ducati Desmo450 MX potrà essere ordinata, presso le concessionarie selezionate, a partire da inizio 2025, con consegne previste dal mese di giugno.

Sul tracciato di Pietramurata a Lupino è bastato un quarto posto nella prima manche per assicurarsi il titolo italiano, che ha permesso al pilota di Viterbo di conquistare il suo nono tricolore. Il pilota Ducati ha poi concluso in terza posizione la seconda gara, risultato che è valso al viterbese anche il terzo posto assoluto di giornata.

Alessandro Lupino:

“Alla prima gara di Mantova non sapevo cosa aspettarmi da questa stagione, perché la Desmo450 MX era una moto completamente nuova. Durante la stagione però abbiamo fatto grandi miglioramenti, tutti hanno lavorato tantissimo ed ho potuto constatare la serietà e l’impegno con cui la Ducati ha affrontato questo nuovo progetto.

Dal mio lato come pilota ho dato il 100% e ho anche imparato un nuovo mestiere, quello del collaudatore. Abbiamo portato a casa il titolo italiano nell’anno del nostro debutto e non era per nulla scontato. Il merito va a tutta la squadra, sia in pista che in azienda, perché hanno fatto davvero un grande lavoro! La cosa che più mi ha fatto piacere è vedere la passione che ci mettono tutti: una passione che fa sì che il lavoro riesca sempre bene. Voglio fare i complimenti a tutti: in Ducati ho trovato una famiglia e questo anno è stato speciale per me. Grazie di cuore”.

Finito il tricolore, lo sviluppo della moto da cross di Borgo Panigale continuerà durante l’inverno con i primi test di Jeremy Seewer, pilota ufficiale Ducati per la MXGP 2025 (che verrà affiancato da un secondo pilota) e successivamente inizieranno anche le prime prove del modello 250cc con Lupino e Cairoli. La moto per la classe MX2 debutterà nel tricolore 2025 con lo stesso approccio avuto per la 450: sviluppare in gara la moto che poi entrerà in produzione nel 2026.