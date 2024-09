Milano, 4 settembre 2024 – Expo per lo Sport compie dieci anni. La manifestazione, organizzata in partnership con il Comune di Milano, consentirà anche quest’anno a migliaia di bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni di misurarsi e scegliere un’attività sportiva da portare avanti durante l’anno scolastico.

Sabato 7 e domenica 8 settembre, nella splendida cornice del parco Sempione, trenta società sportive milanesi metteranno a disposizione la competenza dei propri istruttori per guidare i più piccoli alla scoperta di moltissimi sport differenti con esibizioni, gare e tornei. Ad accogliere i giovani partecipanti una grande area da 13mila metri quadri allestita per l’occasione nel parco tra piazza Sempione e piazza del Cannone.

“Festeggiamo insieme la decima edizione di Expo per lo Sport, una manifestazione in cui il Comune di Milano ha creduto dall’inizio – ha dichiarato Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili –. Condividiamo l’obiettivo di favorire la pratica sportiva dei giovanissimi e creare una vera cultura dello sport che li possa aiutare a crescere. Al parco Sempione tantissimi bambini e ragazzi under 14 potranno sperimentare trenta attività sportive differenti con l’obiettivo di portarle poi avanti nel corso dell’anno scolastico. Tutto questo non sarebbe possibile senza lo straordinario supporto di tante realtà che hanno deciso di mettersi in gioco. Ringrazio gli organizzatori e le tante federazioni e associazioni sportive territoriali che hanno deciso di aderire a questa splendida manifestazione”.

“Sono felice di trovarmi qui con voi oggi a presentare questa iniziativa per i giovani e lo sport. Regione Lombardia sostiene ‘Expo per lo Sport’ da 10 anni. Colgo l’occasione per ringraziare i promotori, l’organizzatore DNA Sport Consulting, e tutti gli enti patrocinanti. Expo per lo sport avvicina migliaia di giovani a un gran numero di discipline sportive con dimostrazioni aperte e gratuite che favoriscono la socialità, l’inclusione, il rispetto per il proprio corpo e per l’ambiente circostante. Sono particolarmente orgogliosa dell’iniziativa ‘Piazze Aperte’ volta a diffondere la pratica e i valori sportivi nelle periferie di Milano. Sono da sempre convinta che i valori dello sport: la preparazione, il sacrificio, la determinazione nel perseguire gli obiettivi, la lealtà e il rispetto dell’avversario, contribuiscano a una crescita sana dei nostri giovani, quindi ritengo importante estendere questa iniziativa là dove c’è più bisogno di fare vivere esperienze positive e toccare il cuore dei nostri giovani – ha commentato Federica Picchi, sottosegretaria con delega allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia.

Anche quest’anno Expo per lo Sport si conferma manifestazione diffusa su tutto il territorio milanese con una summer school che proseguirà fino al 6 settembre presso l’Arena Civica, il Centro Sportivo Bicocca Stadium e Soul Basket e un ricco calendario di attività pomeridiane, dalle 16 alle 19, che sta coinvolgendo le Piazze Aperte.

Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni, mira a valorizzare lo spazio pubblico come luogo di aggregazione al centro dei quartieri trasformandoli in spazi destinati alle attività sportive.

Expo per lo Sport: il calendario delle piazze aperte coinvolte

lunedì 2 settembre: via Toce (Municipio 9)

martedì 3 settembre: piazza San Luigi (Municipio 4)

mercoledì 4 settembre: piazza Sicilia (Municipio 7)

giovedì 5 settembre: via Graf (Municipio 8)

venerdì 6 settembre: piazza Lavater (Municipio 3)

I partner sportivi di questa edizione sono CUS Milano ASD, federazioni quali FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale Milano, FIARC – Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, FIP Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Lombardia, FIS Federazione Italiana Scherma – Comitato Regionale Lombardia. Altri partner presenti sono CSI Milano APS, Lega Navale Italiana Sezione di Milano, UISP Comitato Territoriale Milano APS e e US Acli.

Numerose le realtà sportive del territorio presenti, come Consorzio Vero Volley, Accademia Europea SSD SRL, Associazione Italiana Kung Fu – ASD, Badminton Club Milano ASD, Società Canottieri Milano ASD, CUS Pro Patria Milano Triathlon ASD, ASD Gym Academy Milano, ASD Geas Ginnastica, ASD Gens d’Ys – Accademia Danze Irlandesi, ASD Precision Skating Milano, Kids United ASD, SSD Leone XIII Sport, Polisportiva Lombardia Uno Srl SD, ASD MAGA – Pattinaggio Artistico a Rotelle, ASD Primagym, Run Baby Run – Rugby ASD, Seamen Milano ASD, Comitato Territoriale Tennis Club Ambrosiano SSDRL, Team LU.CO 1950, Training 4 Outdoor, Vittoria Park srl, ASD Vo Duong Gorla Milano, Comitato Velodromo Vigorelli ASD, ASD ForGymnasts Club, ASD Spazio Capoeira Desequilibrio, ASD Piccolo Teatro Milano Future Champions Academy e ASD Spartak Floorball Milano.

“Expo per lo Sport, giunto alla sua decima edizione, si conferma un appuntamento fisso per i milanesi, apprezzato per il suo valore e la sua capacità di coinvolgere cittadini di tutte le età – sottolinea Nicola Schena, organizzatore della manifestazione -. Milano è una città che vive di sport, e Expo ne è diventato un punto di riferimento. Dal centro alla periferia, attraverso strade, quartieri e parchi, l’evento offre a tutti l’opportunità di scoprire nuove discipline sportive, grazie alla collaborazione di numerose associazioni e realtà del territorio. Grazie al progetto Piazze Aperte, anche i quartieri più periferici sono coinvolti, garantendo a tutti l’accesso allo sport. Non solo divertimento, ma anche formazione: Expo per lo Sport, in rinnovata e solida collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca e le università milanesi, promuove anche un approccio consapevole all’attività fisica e al mondo sportivo”.

“Giovani ed attività sportive accessibili sono le due direttrici sulle quali ci muoviamo ormai da dieci anni – ha dichiarato Marco Fichera, co-organizzatore di Expo per lo Sport. Lo sport, per ragazzi e ragazze di differenti fasce d’età, assume sempre più un ruolo centrale, portando benefici a livello fisico, mentale e sociale. Siamo felici di affiancare le tantissime società sportive e poter veicolare, nuovamente, temi e valori così importanti grazie alla decima edizione di Expo per lo Sport, un grande evento per Milano ed i suoi cittadini. Expo per lo sport, che si rinnova di anno in anno, grazie al supporto e al grande sforzo delle istituzioni e dei nostri partner, rappresenta ormai un punto fermo della vita sportiva di Milano”.

CS e ph Comune di Milano