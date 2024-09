Campionati Europei Strada: oggi le cronometro individuali

Sono iniziati oggi, con le prove a cronometro individualI, i Campionati Europei Strada 2024 in programma dall’11 al 15 settembre nel Limburgo. Tra Heusden-Zolder e Hasselt, le due città che ospiteranno partenza e arrivo di tutte le gare, saranno complessivamente 14 i titoli che verranno assegnati: 6 per le prove in linea e 6 per le prove a cronometro nelle categorie Juniores, Under 23 ed Elite Maschile e Femminile, oltre alle due Staffette Miste, la Cronometro a Squadre Mista con tre Uomini e tre Donne per squadra nazionale, che comprende oltre agli Elite anche la prova Juniores entrata a far parte del programma europeo nel 2023. Al momento risultano iscritti 959 ciclisti iscritti provenienti da 37 Paesi.

Nelle cronometro, tutti gli occhi saranno puntati sugli specialisti svizzeri vincitori di tre titoli europei, Stefan Kung (2020 e 2021) e Stefan Bisseger (2022), oltre ai belgi Yves Lampaert e Victor Campenaerts. Assente Ganna, l’Italia si affida a Edoardo Affini e Mattia Cattaneo. Vittoria Guazzini cercherà di sfruttare l’ottimo periodo di forma per provare a salire sul podio nella crono, oltre a fornire il proprio contributo nella staffetta.

Gli altri azzurri in gara oggi sono Lorenzo Mark Finn, Andrea Montagner, Elena De Laurentiis e Irma Siri tra gli juniores, Nicolas Milesi, Noviero Andrea Raccagni e Carlotta Cipressi tra gli Under 23. Le gare a cronometro sono in diretta streaming sul sito della UEC.

Enel title sponsor della maglia azzurra delle Nazionali di ciclismo

La Federazione Ciclistica Italiana e l’Advisor Infront sono liete di annunciare che, a partire dai prossimi Campionati Europei su strada, in programma nelle Fiandre dall’11 al 15 settembre, gli atleti italiani vestiranno la maglia azzurra con il nuovo title sponsor Enel. La partnership con Enel prevede la presenza del logo sulla maglia azzurra di tutte le Nazionali fino a marzo 2025, oltre alle numerose attivazioni che coinvolgeranno il brand e la Federazione su tutti gli eventi e su tutti i mezzi di comunicazione.

I CONVOCATI

PROVA IN LINEA

UOMINI JUNIOR

Riccardo Fabbro

Lorenzo Mark Finn

Alessio Magagnotti

Ludovico Mellano

Andrea Montagner

Davide Stella

CT: Dino Salvoldi

DONNE JUNIOR

Elena De Laurentiis

Virginia Iaccarino

Chantal Pegolo

Linda Sanarini

Asia Sgaravato

Irma Siri

CT: Paolo Sangalli

UOMINI UNDER 23

Nicolò Arrighetti

Dario Igor Belletta

Alessandro Borgo

Thomas Capra

Nicolas Milesi

Noviero Andrea Raccagni

CT: Marino Amadori

DONNE UNDER 23

Francesca Barale

Giada Borghesi

Carlotta Cipressi

Sara Fiorin

Eleonora Gasparrini

Cristina Tonetti

CT: Paolo Sangalli

UOMINI ELITE

Edoardo Affini

Davide Ballerini

Mattia Cattaneo

Simone Consonni

Mirco Maestri

Jonathan Milan

Jacopo Mosca

Matteo Trentin

CT: Daniele Bennati

DONNE ELITE

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Elena Cecchini

Maria Giulia Confalonieri

Chiara Consonni

Barbara Guarischi

Vittoria Guazzini

Gaia Masetti

CT: Paolo Sangalli

CRONOMETRO

UOMINI JUNIOR

Lorenzo Mark Finn

Andrea Montagner

DONNE JUNIOR

Elena De Laurentiis

Irma Siri

UOMINI UNDER 23

Nicolas Milesi

Noviero Andrea Raccagni

DONNE UNDER 23

Carlotta Cipressi

UOMINI ELITE

Edoardo Affini

Mattia Cattaneo

DONNE ELITE

Vittoria Guazzini

MIXED TEAM RELAY ELITE

Elena Cecchini

Vittoria Guazzini

Gaia Masetti

Edoardo Affini

Mattia Cattaneo

Mirco Maestri

MIXED TEAM RELAY JUNIORES

Elena De Laurentiis

Irma Siri

Linda Sanarini

Lorenzo Mark Finn

Alessio Magagnotti

Andrea Montagner

CT: Marco Velo

Programma gare dei Campionati Europei Strada

Mercoledì, 11 settembre Heusden-Zolder – Hasselt

09.00 – 10.10 Women Junior Individual Time Trial 13,3 km

10.15 – 12.00 Men Junior Individual Time Trial 31,2 km

11.45 – 13.05 Women U23 Individual Time Trial 31,2 km

13.15 – 14.35 Men U23 Individual Time Trial 31,2 km

15.00 – 16.15 Women Elite Individual Time Trial 31,2 km

16.30 – 17.40 Men Elite Individual Time Trial 31,2 km

Giovedì 12 settembre Heusden-Zolder – Hasselt

11.30 – 13.40 Junior Team Time Trial Mixed Relay 52,3 km (28,3 km + 2 X 12 km)

14.20 -16.25 Elite Team Time Trial Mixed Relay 52,3 km (28,3 km + 2 X 12 km)

Venerdì, 13 settembre

9.00 – 11.45 Women U23 Road Race 101,4 km Heusden-Zolder – Hasselt + 5* Hasselt circuit

13.30 – 17.30 Men U23 Road Race 162,0 km Heusden-Zolder – Hasselt + 1,5* Hasselt circuit + 2* Limburg circuit + 1,5* Hasselt circuit

Sabato, 14 settembre

9.00 – 12.15 Men Junior Road Race 129,7 km Heusden-Zolder – Hasselt + 1,5* Hasselt circuit + 1* Limburg circuit + 1,5* Hasselt circuit

13.30 – 17.30 Women Elite Road Race 162,0 km Heusden-Zolder – Hasselt + 1,5* Hasselt circuit + 2* Limburg circuit + 1,5* Hasselt circuit

Domenica, 15 settembre

9.00 – 11.10 Women Junior Road Race 72,9 km Heusden-Zolder – Hasselt + 3* Hasselt circuit

12.30 – 17.50 Men Elite Road Race 222,8 km Heusden-Zolder – Hasselt + 3,5* Hasselt circuit + 3* Limburg circuit + 1,5* Hasselt circuit

Dove vedere le gare

Rai Sport

11 Sep. 14:55 – 16:20 Live Time Trial Women Elite

11 Sep. 16:20 – 17:50 Live Time Trial Men Elite

12 Sep. 14:15 – 14:40 Live Mixed Relay

14 Sep. 13:25 – 17:45 Live Road Race Women Elite

15 Sep. 12:25 – 18:05 Live Road Race Men Elite

Eurosport

11 Sep. 15:00 – 16:30 Live Time Trial Women Elite

11 Sep. 16:30 – 17:50 Live Time Trial Men Elite

12 Sep. 14:20 – 16:25 Live Mixed Relay

14 Sep. 13:30 – 17:45 Live Road Race Women Elite

15 Sep. 12:30 – 18:05 Live Road Race Men Elite