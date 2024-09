Tempo di nuove sfide per l’Evan Bros WorldSSP Yamaha, che questo fine settimana sarà di scena al Cremona Circuit, per il nono round della stagione. Il tracciato – situato a circa 130 chilometri da Milano – rappresenta la grande novità del calendario 2024, nonché il secondo round di casa per la squadra dopo Misano.

A Misano Valentin Debise ha ottenuto uno splendido podio, e l’obiettivo è andare a caccia degli stessi risultati anche a Cremona. Il francese è reduce da un complicato round a Magny – Cours, dove la sua velocità non è stata premiata dai piazzamenti, ma la fiducia resta alta. In classifica generale infatti Debise occupa la quarta posizione, a quota 162 punti.

In Gara 1 vi sarà un ostacolo ulteriore per Valentin, che dovrà scontare un Long Lap Penalty per l’incidente con Mahias di Gara 2 in Francia. Il weekend di Cremona prenderà il via venerdì mattina con l’unico turno di prove libere a disposizione, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di Superpole. Sabato e domenica andranno in scena Gara 1 e Gara 2, entrambe alle ore 15.15 CET. La Superpole e le due gare saranno visibili live su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma.

Orari del weekend (CET) – Supersport

Venerdì

11.20 – 12.00 FP

16.00 – 16.40 Superpole

Sabato

10.10 – 10.20 Warm Up

15.15 – Gara 1 (19 giri)

Domenica

10.00 – 10.10 Warm Up

15.15 – Gara 2 (19 giri)

Valentin Debise

“E’ eccitante disputare un secondo round di casa per il team, dove ci saranno tanti tifosi ed amici. Purtroppo dovrò scontare un Long Lap ma non penso sarà un grande problema: l’obiettivo è essere veloce sin da subito. Il test svolto a Cremona è stato positivo, quindi voglio cancellare le difficoltà di Magny – Cours con un ottimo fine settimana”.

Fabio Evangelista (Team Principal)

“Il test svolto a giugno è stato molto incoraggiante, nonché utile per conoscere la pista, dato che ci abbiamo girato poco nel corso della nostra storia. E’ un tracciato che si addice alla guida di Valentin, che penso potrà essere nuovamente in lotta per le posizioni che contano”.