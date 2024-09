Open Day dello Sport 2024: ospite speciale l’atleta paralimpico Andrea Liverani

20 settembre 2024 – Quest’anno l’Open Day dello Sport ,che si terrà domani, sabato 21 settembre, dalle ore 15.30 presso il Centro Sportivo Scirea di via Cilea, avrà l’onore di avere come ospite speciale il pluripremiato atleta paralimpico Andrea Liverani, medaglia di bronzo nel tiro a segno specialità R4 – fucile ad aria compressa 10 m in piedi SH2 ai XVI Giochi estivi di Tokyo.

Andrea Liverani, nato a Milano il 14 giugno 1990, fin da piccolo si è cimentato in diverse discipline sportive, fino alla pallacanestro. Quando aveva vent’anni però rimane coinvolto in un grave incidente stradale e perde l’uso delle gambe.

Dopo la lunga convalescenza e la riabilitazione, Andrea riscopre lo sport – e torna a praticare persino la pallacanestro entrando poi a far parte della squadra Briantea 84 e imparando a giocare in carrozzina.

Nel 2014 l’approccio con il tiro a segno, la passione che sboccia e il raggiungimento di ottimi risultati a livello agonistico. In un solo anno Andrea entra a far parte della squadra Nazionale Italiana Paralimpica di tiro a segno fino a vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2020.

Il suo impegno va poi al di là dello sport, tanto che nel 2019 pubblica un romanzo autobiografico il cui ricavato viene devoluto interamente in beneficenza.

I successi di Andrea Liverani

Oltre al bronzo ai Giochi Paraolimpici, sono 8 oro, 7 argento e 8 bronzo alle Coppe del Mondo WSPS; 1 oro, 2 argento e 3 bronzo ai Campionati Mondiali WSPS; 6 oro e 2 argento ai Campionati Italiani Tiro a Segno e 4 oro, 5 argento e 2 bronzo alle Competizioni Internazionali.

Ph: https://www.andrealiverani.com/