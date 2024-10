Il Ducati Lenovo Team arriva in Australia per disputare il primo appuntamento dell’ultima tripla della stagione 2024. Dopo il fine settimana in programma sul circuito di Phillip Island, a sud di Melbourne, la squadra italiana volerà infatti in Tailandia e poi in Malesia, prima di affrontare il round finale a Valencia dal 15 al 17 novembre.

Si apre dunque un periodo intenso e decisivo per le sorti del Mondiale che vede attualmente il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia occupare la seconda posizione in classifica generale a 10 punti dall’attuale leader Jorge Martín (Pramac Racing). Il pilota di Chivasso, reduce da una splendida doppietta in Giappone, dove ha trionfato sia nella gara Sprint del sabato che nel GP domenicale, arriva in Australia motivato, forte delle buone sensazioni avute nell’ultimo fine settimana in pista.

Anche Enea Bastianini, terzo attualmente nel Mondiale a 69 punti dal compagno di squadra, punta a consolidare la sua posizione in classifica e continuare ad essere tra i protagonisti in gara. Nell’ultimo GP in Giappone, il pilota di Rimini aveva infatti ottenuto un buon secondo posto nella Sprint e sfiorato il podio la domenica chiudendo quarto.

Nel diciassettesimo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP, il Ducati Lenovo Team avrà anche il suo primo match point per la vittoria del titolo Mondiale Squadre.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 2° (382 punti)

“Sono contento di tornare in pista in Australia. Questa gara aprirà l’ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sarà davvero essenziale ottenere sempre il massimo e non commettere errori. Nell’ultimo fine settimana a Motegi abbiamo lavorato bene, ma è anche una pista che si adatta molto bene al mio stile di guida. Phillip Island è un tracciato veloce dove sono sempre stato piuttosto competitivo, ma anche un po’ particolare ed il grip dell’asfalto e le condizioni meteo altalenanti giocano sempre un ruolo chiave. In ogni caso, siamo pronti e ci impegneremo al massimo per essere veloci fin da subito.”

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 3° (313 punti)

“Correre a Phillip Island è sempre qualcosa di fantastico. Il layout della pista è molto bello ed è un tracciato molto veloce. Lo scorso anno, a causa del forte vento, avevamo dovuto spostare il GP al sabato, mentre la Sprint, che era prevista per la domenica, era stata infine cancellata. Non vedo l’ora quindi di poter affrontare un fine settimana completo quest’anno in Australia. Finora siamo stati veloci e competitivi su quasi tutte le piste; quindi, punto a partire anche qui con il piede giusto e ad ottenere un buon risultato”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista venerdì 18 ottobre alle ore 10:45 locali (GMT +11.00) per la prima sessione di prove libere del GP dell’Australia.

GP Australia – Informazioni Circuito

Paese: Australia

Nome: Phillip Island

Giro veloce: M. Márquez (Honda), 1:28.108 (181.7 km/h) – 2013

Record del circuito: Martín (Ducati), 1:27.246 (183.5 km/h) – 2023

Velocità massima: Bastianini (Ducati), 356,4 km/h – 2022

Lunghezza del tracciato: 4,45 km

Durata della gara sprint: 13 giri (57.85 km)

Durata della gara: 27 giri (120.15 km)

Curve: 12 (7 a sinistra, 5 a destra)

Risultati 2023

Podio: 1° Zarco (Ducati); 2° Bagnaia (Ducati), 3° Di Giannantonio (Ducati)

Pole Position: Martín (Ducati), 1:27.246 (183.5 km/h)

Giro più veloce: Martín (Ducati), 1:28.823 (180.2 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Desmosedici GP

Numero di gara: 1

GP disputati: 207 (102 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 36 (26 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Vittorie Sprint: 10

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 28 (21 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Enea Bastianini

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 23

GP disputati: 186 (65 x MotoGP, 33 x Moto2, 88 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2021 (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Qatar 2014 (Moto3)

Vittorie: 13 (7 MotoGP + 3 Moto2 + 3 Moto3)

Vittorie Sprint: 1

Prima vittoria GP: Qatar 2022 (MotoGP), Andalusia 2020 (Moto2), San Marino 2015 (Moto3)

Pole position: 11 (2 MotoGP + 9 Moto3)

Prima pole: Austria 2022 (MotoGP), Catalogna 2015 (Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Moto2 2020)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2º (382 punti)

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) -3° (313 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (574 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (695 punti)