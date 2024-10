Il Ducati Lenovo Team ha completato la prima giornata in pista al Phillip Island Grand Prix Circuit, il circuito che ospita, questo fine settimana, il diciassettesimo evento della stagione 2024. Dopo la cancellazione delle Free Practice a causa delle avverse condizioni meteo, Francesco Bagnaia ha ottenuto la quinta posizione nella sessione di Practice, con Enea Bastianini che ha chiuso al sedicesimo posto.

Non è stata una giornata semplice per Bagnaia, che è riuscito a far segnare il suo primo tempo dopo 20 minuti dall’inizio della sessione pomeridiana. Nonostante le variabili rappresentate dal nuovo asfalto della pista australiana, dal poco tempo in pista a disposizione e da condizioni meteo in costante evoluzione, il campione del mondo in carica è rimasto concentrato sull’obiettivo della top ten di sessione, risalendo fino alla terza posizione a tre minuti dal termine grazie ad un crono di 1:28.013 e chiudendo il turno al quinto posto.

Bastianini ha fatto il possibile per lavorare sul set up della sua Desmosedici GP numero 23, rientrando tra i primi dieci in diverse occasioni nel corso della sessione pomeridiana. Nel finale, Enea è stato privato della possibilità di un ultimo, importante time attack a causa dell’esposizione delle bandiere gialle dovuta alla caduta di un avversario nel primo settore della pista, non riuscendo quindi a conquistare l’accesso diretto alla Q2.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione domani mattina alle 10:00 ora locale (GMT +11) per le Free Practice 2. Il primo turno di qualifiche avrà inizio alle 10:50, seguito dalle Q2 alle 11:15. La diciassettesima sprint race della stagione si disputerà sulla distanza di 13 giri, con partenza alle 15:00 (le 6:00 in Italia).

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 5º nella sessione di Practice

“È stata una giornata complicata. Già prima di arrivare in circuito sapevamo che sarebbe stato difficile girare in mattinata. Nel pomeriggio siamo passati alla seconda moto dato che con la prima non avevo il giusto feeling. Da quel momento in avanti siamo riusciti sempre a migliorare ed è stato facile individuare le modifiche necessarie al set-up, tanto che mi sono trovato bene sia con gomme usate che con pneumatici nuovi. L’obiettivo era di chiudere tra i primi dieci e siamo stati fortunati a riuscire a chiudere un giro veloce prima delle bandiere gialle, ma avevamo il potenziale per chiudere nelle prime due posizioni, e questo ci potrà tornare utile domani”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 16º nella sessione di Practice

“Il feeling all’inizio non era il massimo in quanto la moto si muoveva al posteriore e questo ovviamente ha anche influenzato il comportamento dell’anteriore. Siamo riusciti a lavorare per risolvere il problema in tempo per il finale di sessione e mi sentivo molto meglio, ma purtroppo negli ultimi due giri, con gomma nuova, ci sono state delle bandiere gialle e ho finito per prendere la bandiera a scacchi per soli due secondi. Continueremo a lavorare per migliorare in vista di domani, cercheremo di essere veloci da subito in free practice per poi affrontare al meglio le qualifiche e la gara”.