Il Ducati Lenovo Team con Bagnaia e Bastianini torna in Malesia per affrontare il penultimo appuntamento della stagione MotoGP 2024. Dopo Phillip Island e Buriram, toccherà infatti al Sepang International Circuit ospitare l’ultimo Gran Premio della tripla, che sarà anche l’ultima trasferta fuori Europa prima del Gran Finale in programma dal 15 al 17 novembre a Valencia (Spagna).

Il tracciato malesiano, presente in calendario dal 1999, è stato anche teatro dei primi test invernali per il 2024 lo scorso febbraio e accoglierà il Motomondiale per la 24esima volta quest’anno. Nelle passate edizioni, Ducati ha trionfato in 7 occasioni: nelle più recenti, nel 2022 e nel 2023, furono proprio i piloti del Ducati Lenovo Team, rispettivamente Bagnaia e Bastianini, a trionfare a Sepang.

Forte della vittoria ottenuta sul bagnato la settimana scorsa in Thailandia, il Campione del Mondo in carica arriva in Malesia determinato a provare a recuperare ulteriori punti sull’attuale leader del Mondiale Jorge Martín (Pramac Racing), il quale si trova al comando della classifica con 17 punti di vantaggio su Bagnaia. Anche Bastianini, quarto nel Mondiale e vincitore dell’ultima edizione del GP della Malesia, punta a riottenere la terza posizione in classifica generale alle spese di Marc Márquez (Gresini Racing), che lo precede di 11 punti.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 2° (436 punti)

“Non avevo mai vinto una gara sul bagnato, perciò, il successo della scorsa settimana è stato sicuramente importante, anche in vista di un altro weekend dove il meteo sarà imprevedibile. Questo fine settimana correremo in Malesia. Sepang è una pista dove negli ultimi anni siamo sempre stati veloci, ma anche i nostri rivali saranno sicuramente competitivi. Ora più che mai sarà importante rimanere concentrati e dare il massimo in ogni sessione”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 4° (331 punti)

“Ci lasciamo alle spalle il GP della Thailandia. Dopo la vittoria di sabato, il mio obiettivo era riuscire a fare bene anche nella gara di domenica e, sicuramente, avrei potuto lottare per il podio se non ci fosse stata la scivolata. Ora però dobbiamo resettare e tornare a concentrarci. Questo fine settimana corriamo a Sepang, in Malesia; è un tracciato dove ho sicuramente dei bellissimi ricordi, anche piuttosto recenti con la vittoria dello scorso anno. Ogni stagione però va da sé, perciò dobbiamo rimanere con i piedi per terra e dare il 100% come sempre”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista venerdì 1° novembre alle ore 10:45 locali (GMT +8.00) per la prima sessione di prove libere del GP della Malesia.

Informazioni Circuito

Paese: Malesia

Nome: Sepang International Circuit

Giro veloce: A. Márquez (Ducati), 1:58.979 (167.7 km/h) – 2023

Record del circuito: Bagnaia (Ducati), 1:57.491 (169.8 km/h) – 2023

Velocità massima: Iannone (Ducati), 339,6 km/h – 2015

Lunghezza del tracciato: 5,54 km

Durata della gara sprint: 10 giri (55,4 km)

Durata della gara: 20 giri (110,86 km)

Curve: 15 (5 a sinistra, 10 a destra)

Risultati 2023 per Bagnaia e Bastianini

Podio: 1° Bastianini (Ducati), 2° A. Márquez (Ducati), 3° Bagnaia (Ducati)

Pole Position: Bagnaia (Ducati), 1:57.491 (169.8 km/h)

Giro più veloce: A. Márquez (Ducati), 1:58.979 (167.7 km/h)

Informazioni su Bagnaia e Bastianini

Francesco Bagnaia

Moto: Desmosedici GP

Numero di gara: 1

GP disputati: 209 (104 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 37 (27 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Vittorie Sprint: 10

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 29 (22 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Enea Bastianini

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 23

GP disputati: 188 (67 x MotoGP, 33 x Moto2, 88 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2021 (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Qatar 2014 (Moto3)

Vittorie: 13 (7 MotoGP + 3 Moto2 + 3 Moto3)

Vittorie Sprint: 2

Prima vittoria GP: Qatar 2022 (MotoGP), Andalusia 2020 (Moto2), San Marino 2015 (Moto3)

Pole position: 11 (2 MotoGP + 9 Moto3)

Prima pole: Austria 2022 (MotoGP), Catalogna 2015 (Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Moto2 2020)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2º (436 punti)

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) -4° (331 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (648 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (781 punti)