Filippo Bergamaschi, con 138 (69 69 -6) colpi, è rimasto da solo al comando dopo il secondo giro del Campionato Nazionale Open/Trofeo Franco Chimenti, torneo in svolgimento sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri (VT) dedicato allo storico presidente della Federazione Italiana Golf recentemente scomparso.

Il leader, che nel 2016 ha già scritto il suo nome nell’albo d’oro della gara, ha un colpo di vantaggio su Luca Cianchetti (autore del miglior score di giornata), secondo con 139 (-5) e due lunghezze di margine su Michele Ortolani e Flavio Michetti, terzi con 140 (-4). Il campione in carica Enrico Di Nitto scende dalla vetta, ma resta in scia, quinto con 141 (-3) insieme agli amateur Bruno Frontero e Filippo Ponzano. Tra i protagonisti più attesi, Gregorio De Leo (talento emergente reduce dalla conquista della carta per il DP World Tour 2025) è ottavo con 143 (-1), mentre il veterano Lorenzo Gagli è decimo con 145 (+1).

Nell’84ª edizione del prestigioso evento, che conclude l’Italian Pro Tour 2024, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla FIG, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, il taglio è caduto dieci colpi sopra il par e ha lasciato in gara 55 giocatori. Spazio ora ai due round finali che si prevedono molto combattuti con una classifica corta e in grado di riservare ancora sorprese. Con soli 8 giocatori sotto al par, infatti, il percorso del Golf Nazionale si conferma molto impegnativo.

L’intervista al leader Filippo Bergamaschi:

“Non sto giocando benissimo, ma con un putter a questo livello stellare posso restare in alto. Nel primo round ho usato il mestiere per fronteggiare il vento, mentre nel secondo giro ho avuto qualche occasione in più da capitalizzare come nel caso dell’eagle alla buca 7. Non ero arrivato al Golf Nazionale con grandi aspettative, però ora mi piacerebbe tornare al successo in questo evento di prestigio che ho già conquistato nel 2016”.

Formula e montepremi – Il torneo si disputa sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno. Il montepremi è di 50.000 euro con prima moneta di 7.250 euro.

Ingresso libero per il pubblico – Nei giorni di gara l’ingresso per il pubblico è gratuito.

Il Golf Nazionale – Il tracciato del Golf Nazionale, disegnato dagli architetti George e Jim Fazio e David Mezzacane, si dipana in un suggestivo scenario naturale, tra boschi e querce secolari. Di eccellente caratura tecnica e qualitativa, ha ospitato tante manifestazioni di prestigio tra le quali la World Cup nel 1991, il Campionato Europeo Dilettanti nel 1992 e nel settembre 2023 la Junior Ryder Cup, prologo alla Ryder Cup di Roma.

Il Golf Nazionale, la casa del golf italiano, è anche la sede del Centro Tecnico Federale, base operativa per tutte le figure professionali legate alla disciplina. Il circolo ha sposato i principi dell’ecosostenibilità con il manto erboso costituito da una Bermuda Grass di nuova generazione che si adatta bene al clima del bacino del Mediterraneo e consente di superare nel modo migliore inverni molto rigidi.

I Partner – L’Italian Pro Tour 2024 ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Rinascente (Official Sponsor); Poste Assicura (Official Supplier); Chronogolf by Lightspeed (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner). Official advisor: Infront Italy.