Matteo Cressoni si è collocato ai margini della zona punti nella 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship 2024.

Il mantovano si è distinto nell’impianto di Doha a bordo della riconoscibile Lamborghini #60 di Iron Lynx insieme a Claudio Schiavoni e Franck Perera.

Alcuni problemi di potenza hanno pregiudicato la performance generale dell’auto bolognese durante l’intero arco di una prova molto impegnativa, disputata sulla distanza delle dieci ore. L’equipaggio del team tricolore ha progressivamente recuperato posizioni, una missione non scontata una sfida che non è mai stata neutralizzata con l’intervento della Safety Car.

Il nostro connazionale, salito in auto dopo i primi stint, ha mostrato un ritmo costante dimostrandosi nuovamente come uno dei migliori ‘Silver’ dello schieramento. Sono stati ben 110 i giri realizzati dal veterano italiano che per poco non è stato in grado di agguantare la Top10 al debutto nel Mondiale Endurance con una Lamborghini GT3 dopo la recente esperienza in GTE con Porsche.

Matteo Cressoni ha rilasciato in una nota prima di rientrare per dal circuito che sorge in quel di Doha: “Abbiamo da lavorare ancora, alcuni marchi hanno attualmente un vantaggio. Tutto sommato abbiamo effettuato una buona gara, sono soddisfatto di come mi sono comportato in pista e di come ho guidato nei miei stint”.

Prossimo impegno del #60 di Iron Lynx in casa in quel di Imola, sede della seconda prova del FIA WEC che si svolgerà nel fine settimana del 21 aprile.