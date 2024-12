Ottimo inizio per Matteo Cressoni in ALMS

Matteo Cressoni non delude le attese nella prima prova dell’Asian Le Mans Series (ALMS) 2024/25 a Sepang. L’italiano si distingue nella serratissima classe GT3 conquistando una bellissima Top10 nella race-1 dopo un’incredibile rimonta dalla seconda metà dello schieramento.

L’ex vincitore dell’European Le Mans Series inizia quindi con un ottimo risultato la propria esperienza nel campionato ACO che si concluderà successivamente a febbraio 2025 in Medio Oriente. Il mantovano ha condiviso l’abitacolo con Claudio Schiavoni ed il belga Alessio Picariello, la riconoscibile Porsche #60 schierata da Proton Competition ha risalito lo schieramento nella prima competizione in programma entrando con forza nella Top10.

Il settimo posto finale è stato il giusto riconoscimento per l’equipaggio italo-belga che ha dato battaglia anche nella complicata race-2. Le avverse condizioni meteo hanno reso oltremodo complicata la domenica in quel di Kuala Lumpur, la sfida è terminata in regime di bandiera rossa dopo un violento acquazzone che ha reso impraticabile il tracciato.

Matteo Cressoni ha riportato in un commento:

“Iniziamo alla grande l’ALMS 2024/25 con una Top10 non facile da raggiungere in un campionato più che mai avvincente e selettivo. Il livello in pista è altissimo, il week-end in Malesia non è stato sicuramente semplice, abbiamo dato il massimo e siamo contenti dell’ottimo inizio del campionato”.

L’Asian Le Mans Series 2024/25 riprenderà a febbraio con due gare previste da quattro ore a Dubai ed altre due corse sulla medesima distanza ad Abu Dhabi. La Porsche #60 Proton Competition sarà sicuramente protagonista ancora una volta, attesa ad una conferma dopo l’ottimo avvio in Asia.