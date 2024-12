Matteo Cressoni torna al volante questo week-end a Sepang in Malesia in occasione dell’opening round dell’Asian Le Mans Series 2024/25 (ALMS). Come già annunciato la scorsa settimana, il nostro connazionale sarà protagonista nel prestigioso campionato indetto da ACO che successivamente si concluderà nel 2025 in Medio Oriente tra Dubai ed Abu Dhabi.

Il lombardo correrà nella selettiva classe GT3 a bordo della Porsche 992 GT3-R #60 schierata da Proton Competition come accaduto nell’ultima edizione dell’European Le Mans Series. Il mantovano dividerà l’abitacolo con Claudio Schiavoni ed insieme al belga Alessio Picariello.

Alcuni test disputati nelle ultime settimane sono stati preziosi in vista del campionato asiatico che vedrà oltre 20 vetture al via in GT. Saranno in totale sei gli appuntamenti in programma, ogni round prevede due competizioni da quattro ore in due giorni differenti.

L’ex campione dell’European Le Mans Series (ELMS) ha commentato alla vigilia della sfida a Sepang: “Si riparte! Sono contento di tornare subito al volante per un campionato molto impegnativo come l’ALMS. Sarà importante fare la differenza sin da subito e sfruttare al massimo ogni situazione positiva. Cerchiamo di chiudere alla grande il 2024”.

L’ALMS sarà l’ultimo impegno agonistico del 2024 di Matteo Cressoni in vista di un significativo programma per la stagione 2025. L’impegno in quel di Kuala Lumpur inizierà venerdì 6 dicembre con le prove libere, rispettivamente indette alle 6.00 AM ed alle 9.00 AM italiane. Sabato, invece, si terranno le qualifiche alle 2.50 e la prima corsa da quattro ore a partire dalle 7.00 AM. Allo stesso orario, domenica 8 dicembre, la gara-2 sulla medesima distanza di race-1. La battaglia contro il cronometro e le due sfide saranno proposte in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube del campionato.