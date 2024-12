“Devo cambiare la macchina: dove mi conviene di più?” E’ uno degli interrogativi principali di chi deve acquistare un’auto. Oltre alla scelta del modello, è basilare decidere se affidarsi a una concessionaria o venditori privati. Ciascuna opzione presenta vantaggi e svantaggi che vanno analizzati attentamente. In questa guida stiamo per esaminare le differenze in termini di sicurezza, prezzi e gestione burocratica, ma anche aspetti cruciali come pagamenti sicuri e prevenzione delle truffe.

Vantaggi di acquistare in concessionaria

Le concessionarie sono spesso la scelta più sicura per la trasparenza e tutela proprie di un’attività imprenditoriale. Ogni auto venduta da loro è sottoposta a stringenti controlli tecnici e viene fornita con una garanzia obbligatoria di almeno 12 mesi, estendibile fino a 24 mesi.

Inoltre, le concessionarie stesse si occupano della burocrazia relativa al passaggio di proprietà e alla verifica dei documenti d’obbligo, sollevando l’acquirente da queste incombenze. Programmi di certificazione, come quelli offerti da Tomasi Auto, includono auto con chilometraggio verificato, manutenzione documentata e revisioni certificate, eliminando il rischio di acquistare un veicolo con problemi nascosti o irregolarità non dichiarate.

Perché valutare una vendita privata

Le vendite private attirano molti acquirenti per una ragione semplice: il risparmiare soldi. Infatti, mediamente i prezzi delle auto acquistate da un privato sono del 15-20% più bassi di quelli dei listini delle concessionarie, per merito dell’assenza di costi legati alla revisione, alla certificazione e ai margini di guadagno del rivenditore​.

Tuttavia, l’acquirente si assume maggiori responsabilità. Ad esempio, deve verificare autonomamente lo stato del veicolo, inclusi i possibili danni nascosti o malfunzionamenti. Per questo motivo si consiglia sempre di far ispezionare il veicolo da un professionista prima di giungere alle trattative finali. Inoltre, la documentazione, come il certificato di proprietà e il libretto di manutenzione, va controllata attentamente, dato che eventuali incongruenze potrebbero invalidare la transazione​, o comunque essere motivo di cambiamento del prezzo.

Non da ultimi rischi di truffe, come il tentativo di vendere auto con tachigrafi manomessi o problemi strutturali non dichiarati. Inoltre, è sempre meglio pretendere metodi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari, e verificare la corrispondenza tra il nome del venditore e l’intestatario del veicolo.

Secondo un rapporto di Federconsumatori, le truffe nelle vendite private includono frequentemente auto vendute con ipoteche pendenti o contraffazioni dei documenti, lasciando il compratore con problemi legali e finanziari​.

Consigli sulla scelta dell’auto giusta

Acquistare un’auto, sia da una concessionaria sia da un privato, è una decisione che richiede competenza tecnica e una strategia ben definita. Gli esperti del settore suggeriscono di partire da un’analisi personale delle necessità: quanti chilometri percorri mediamente all’anno, quale sarà il principale contesto d’uso (urbano, extraurbano o misto) e che tipo di alimentazione si adatta meglio (diesel, benzina, GPL, ibrido o elettrico).

Se scegli una concessionaria, verifica attentamente le certificazioni tecniche del veicolo. Un’auto usata deve essere venduta con un chilometraggio certificato, il libretto di manutenzione aggiornato e una garanzia obbligatoria per legge di almeno 12 mesi, estendibile fino a doppio. Richiedi un elenco dei controlli effettuati, inclusi test su motore, freni, trasmissione e sospensioni. Un vantaggio dei concessionari è la gestione completa della burocrazia. Questi dettagli, spesso trascurati, garantiscono la regolarità amministrativa del veicolo.

Nel caso di una vendita privata, l’attenzione ai dettagli è fondamentale. Prima di tutto, fai controllare l’auto da un meccanico qualificato per scovare eventuali difetti nascosti o danni omessi. Esamina la documentazione: il libretto di manutenzione deve essere completo e aggiornato, mentre il certificato di proprietà deve confermare che l’auto sia libera da vincoli legali o ipoteche. Diffida da metodi di pagamento che non siano tracciabili, come bonifici, per evitare truffe o contestazioni future.

Infine, considera anche i costi futuri: le auto diesel, ad esempio, sono più convenienti per chi percorre molti chilometri, mentre le vetture ibride possono offrire risparmi significativi in contesti urbani.