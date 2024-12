Il 2025 di Matteo Cressoni inizia con la 24h di Daytona

Matteo Cressoni sarà nuovamente al via della 24h Daytona, evento valido per l’IMSA WeatherTech SportCar Championship. Il forte mantovano è atteso nel più significativo campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi e come l’anno scorso si distinguerà nella GTD PRO, la più importante delle due classi riservate alle GT3.

A differenza del 2024, il nostro connazionale darà battaglia a bordo della Porsche 992 GT3-R schierata da Proton Competition. L’ex campione dell’European Le Mans Series dividerà l’abitacolo con Claudio Schiavoni, il vincitore della 24h Le Mans 2024 in LMGT3 Richard Lietz ed il campione 2023 del DTM Thomas Preining.

Il quartetto sarà indubbiamente protagonista nella 24h di Daytona, la più lunga corsa automobilistica d’America, il primo vero impegno sportivo della stagione agonistica prima della ripresa in Medio Oriente dell’Asian Le Mans Series 2024/25 con quattro gare in sole due settimane.

Matteo Cressoni ha rilasciato in una nota: “Tornare in GTD PRO è semplicemente fantastico. Non vediamo l’ora di scendere in pista e di lottare in uno schieramento di altissimo profilo come quello della Rolex 24. Ci siamo preparati con attenzione all’evento, l’ultima parte del lavoro sarà terminata la settimana prima della gara con i test pre-stagionali dell’IMSA. Non c’è modo più bello che iniziare l’anno con una grande classica come Daytona”.

La prima tappa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship si svolgerà nell’ultimo week-end di gennaio (25-26) e sarà preceduta dai test collettivi che si terranno tra sabato 18 e domenica 19. Cressoni ha già effettuato delle prove a metà novembre nel ‘World Center of Racing’, primo avvicinamento ad uno degli eventi più importanti della stagione.