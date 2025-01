Mondiale di Ciclocross – Gli azzurri per Liévin

Il CT Daniele Pontoni ha reso noti i convocati per il Mondiale di Ciclocross che quest’anno si celebra in Francia, a Liévin, dal 31 gennaio al 2 febbraio.

Sono sette i titoli in palio. Il programma si aprirà con la tradizionale staffetta, che rappresenta anche la prima occasione per l’Italia, campionessa europea solo qualche mese fa, di salire sul podio.

Stesso discorso per Mattia Agostinacchio, campione europeo in carica e vincitore di due prove di Coppa del Mondo di categoria in questa stagione.

In gara anche il campione del mondo juniores dello scorso anno Stefano Viezzi, atteso nell’impegnativo passaggio tra gli Under 23.

Daniele Pontoni:

“Prima di tutto ci tengo a sottolineare la convocazione di Eva Lechner come premio alla carriera per tutto quello che ha dato al ciclismo italiano. Sarà la sua ultima maglia azzurra e credo che si meriti l’applauso di tutto il movimento.

Arriviamo da una stagione ricca di soddisfazioni. Purtroppo domenica scorsa non siamo riusciti a confermare il successo in Coppa del Mondo, ma il secondo posto nella classifica finale di Agostinacchio è sempre un grande risultato.

E’ nostra intenzione continuare su questi livelli e confermare le ottime cose fatte. Siamo molto competitivi nelle categorie juniores e under 23 e penso che possiamo fare bene anche nelle altre. Si inizia con la staffetta, dove arriviamo come campioni europei in carica e alla quale teniamo molto, perché espressione di un movimento ed anche del lavoro di tutto il team.

Il percorso non è proibitivo ma le condizioni meteo, come sempre in questa specialità, saranno fondamentali”.

I convocati

Juniores

Agostinacchio Mattia – Fas Airport Services Guerciotti

Fabbro Ettore – Asd Dp66

Grigolini Filippo – Team Cingolani

Pezzo Rosola Patrik – Zanolini-Q36.5 Südtirol

Donne Juniores

Ferri Elisa – Fas Airport Services Guerciotti

Pellizotti Giorgia – Soc. Sport.Sanfiorese

Uomini Under 23

Scappini Samuele – Team Cingolani

Viezzi Stefano – Alpecin Deceuninck Development Team

Donne Under 23

Bramati Lucia – Fas Airport Services Guerciotti

Fontana Beatrice – Sportivi Del Ponte

Donne Elite

Borello Carlotta – Team Cingolani

Casasola Sara – Crelan-Corendon

Lechner Eva – Ale Cycling Team

Uomini Elite

Bertolini Gioele – Centro Sportivo Esercito

Mondiale di Ciclocross: il programma

Venerdì 31 gennaio

12:30 – Team Relay

Sabato 1 febbraio

11:00 – Donne Juniores

13:00 – Uomini Under 23

15:00 – Donne Elite

Domenica 2 febbraio

11:00 – Uomini Juniores

13:00 – Donne Under 23

15:00 – Uomini Elite