Nella seconda giornata dei Mondiali di ciclocross 2025, in corso a Liévin (Francia) Stefano Viezzi sfiora il podio nella prova Under 23 mentre Sara Casasola è sesta tra Elite. Sfortunata Giorgia Pellizotti (donne juniores) caduta al via e costretta a ripartire quando ormai il grosso era andato. Nonostante questo risale le posizioni e termina nona.

“Una giornata in agrodolce – ha commentato al termine il CT Pontoni –. Non è andata come speravamo e come i ragazzi avrebbero meritavano. Giorgia Pellizotti è partita malissimo con una caduta che l’ha messa praticamente all’ultimo posto. Nonostante tutto ha fatto una grandissima rimonta, chiudendo nona. Peccato, perché dal ritmo che ha avuto durante la gara, si è visto che il bronzo era alla sua portata.

Stefano Viezzi, al suo primo anno, è arrivato davvero vicino al podio, conquistando un quarto posto che è un buon risultato. Anche in questo caso la sorte ci ha messo lo zampino: una caduta sulle scale, a un giro e mezzo dalla fine, quando ancora era in lotta per l’argento, gli ha procurato problemi al quadricipite. Da quel momento non ha più spinto allo stesso modo.

Sara Casasola ha chiuso sesta, ma anche lei ha pagato dazio alla sfortuna: un brutto colpo contro le transenne al secondo giro l’ha fatta scivolare dalla quinta alla dodicesima posizione. Nonostante il dolore, è stata bravissima a finire la gara, e lo stesso vale per le altre ragazze della squadra, che hanno dato tutto.”

UNDER 23: quarto posto per Stefano Viezzi

La vittoria è andata all’olandese Tibor Del Grosso, autentico dominatore della gara. L’olandese ha staccato tutti sin dal primo giro, arrivando solitario al traguardo con il tempo di 56’26”, conquistando così il suo secondo titolo mondiale consecutivo dopo quello dello scorso anno a Tábor. Alle sue spalle, i belgi Jente Michels e Kay De Bruyckere. Bella prova di carattere per l’ex campione del mondo juniores Stefano Viezzi che ha lottato a lungo per la medaglia.

L’altro azzurro, Samuele Scappini, chiude la gara al 37esimo posto.

DONNE JUNIOR

Lise Revol è la nuova campionessa del mondo dopo una prestazione straordinaria che l’ha vista dominare davanti al pubblico di casa. La ragazza francese ha messo in mostra un livello di competitività impressionante, staccando le avversarie sin dai primi giri e mantenendo il comando fino al traguardo. Alle sue spalle, la ceca Barbora Bukovska e la canadese Rafaelle Carrier, vincitrice della Coppa del Mondo. Per l’Italia, la prova di Giorgia Pellizotti è stata segnata da una sfortunata caduta alla partenza che ha compromesso il risultato finale. Elisa Ferri, dopo una partenza promettente, ha faticato a mantenere il ritmo, chiudendo la gara in 15esima posizione.

DONNE ELITE

Fem van Empel ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo al termine di un emozionante duello con la connazionale Lucinda Brand. La 22enne olandese ha messo a segno l’undicesima vittoria stagionale, tra cui spiccano i successi in quattro tappe della Coppa del Mondo e il titolo europeo di novembre.

Sara Casasola mostra un’ottima condizione fisica e chiude al sesto posto. Le altre azzurre in gara sono state Eva Lechner, che ha terminato 23esima nella sua ultima competizione in maglia azzurra (applausi per lei da parte di tutto il movimento ciclistico), e Carlotta Borello, 24esima.