Matteo Cressoni torna in ALMS a Dubai

Matteo Cressoni si sposta da Daytona a Dubai per disputare la seconda ed ultima parte dell’Asian Le Mans Series 2024/25 (ALMS). Il pilota italiano sarà in pista per due settimane consecutive in Medio Oriente, nuovamente a bordo della riconoscibile Porsche 992 GT3-R #60 schierata da Proton Competition.

Il lombardo dividerà l’abitacolo con Claudio Schiavoni ed insieme al belga Alessio Picariello. Il tridente ha colto il settimo posto nella race-1 di Sepang in Malesia dimostrando un ottimo ritmo nella serratissima classe riservata alle auto GT3.

Il lavoro svolto in quel di Kuala Lumpur sarà sicuramente utile in vista di un round chiave nell’economia del campionato che successivamente terminerà la settimana seguente ad Abu Dhabi. L’equipaggio italo-belga prova a confermarsi nella prima metà dello schieramento, un obiettivo raggiungibile con il ritmo mostrato in Oriente nel primo round stagionale

L’ex campione dell’European Le Mans Series, pronto per battagliare tra le tante GT presenti in pista, ha dichiarato: “Saranno due settimane impegnative, ma siamo determinati a tornare tra i migliori. La Malesia ci ha dato dei segnali positivi, il nostro target è ovviamente quello di confermarci nella parte alta della graduatoria e raccogliere punti importanti per la classifica generale”.

Il terzo ed il quarto round dell’Asian Le Mans Series si svolgeranno presso il Dubai Autodrome. Venerdì le prove libere sono previste alle 9.45 ed alle 15.15(orario italiano), mentre sabato le qualifiche per entrambe le competizioni sono previste alle 6.55. La prova contro il cronometro precederà la race-1 alle 15.10, domenica la race-2 sarà allo stesso orario. Come sempre le qualifiche e le due sfide verranno diffuse in diretta gratuita sul canale YouTube del campionato.