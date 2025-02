Gran finale ad Abu Dhabi nell’ALMS per Matteo Cressoni

A meno di tre giorni dalla doppia sfida a Dubai, il 2025 di Matteo Cressoni continua senza sosta con altre due prove da quattro ore in quel di Abu Dhabi. Il forte mantovano sarà infatti protagonista sull’isola di Yas Marina per la quinta e sesta tappa dell’Asian Le Mans Series 2024/25, prestigioso campionato ACO iniziato lo scorso dicembre da Sepang in Malesia.

Dopo la Top10 ottenuta nella race-1 di Dubai, il lombardo si appresta per dare battaglia ancora una volta a bordo della Porsche 992 GT3-R #60 Proton Competition in compagnia di Claudio Schiavoni e del belga Alessio Picariello. La line-up ha mostrato di potersi contendere senza particolari problemi un posto in Top10, fatto non banale nella selettiva categoria riservata alle GT ed ai prototipi con oltre 47 unità in pista.

L’obiettivo è quello di chiudere al meglio il campionato che precederà di meno di due settimane il via del FIA World Endurance Championship. L’equipaggio italo-belga tenterà di eguagliare il 7mo posto ottenuto nella race-1 di Sepang, miglior risultato sin ora ottenuto nell’avvincente serie ACO.

Matteo Cressoni ha commentato alla vigila del week-end di Abu Dhabi:

“Yas Marina è un evento completamente differente rispetto a Dubai in cui è molto più facile commettere errori. I muretti sono molto vicini ed ogni imperfezione può costare caro. Siamo determinati a tornare in Top10 per chiudere al meglio questo splendido campionato, il modo migliore per iniziare una lunga stagione agonistica ”.

Il week-end conclusivo dell’Asian Le Mans Series 2024/25 scatterà venerdì con le prove libere rispettivamente indette alle 12.00 ed alle 16.45 italiane. Successivamente sabato sono previste le qualifiche alle 6.45 e la gara che partirà quando in Italia saranno le 12.00. Leggermente più tardi, invece, l’appuntamento con race-2 che partirà alle 13.30, evento che come sempre potrà essere seguito in diretta su YouTube attraverso il canale ufficiale dell’ALMS.