Internazionali d’Italia MX Eicma Series Round 2

Si chiudono con il primo podio stagionale gli Internazionali d’Italia di Motocross EICMA Series 2025, il campionato che apre la stagione agonistica del motocross continentale.

Sul tracciato Miravalle di Montevarchi, reso quasi impraticabile dalle abbondante precipitazioni cadute nel corso della settimana precedente la gara e ripristinato dagli organizzatori con un lavoro estenuante, Mattia Guadagnini ha ottenuto l’ottavo tempo delle prove cronometrate, seguito dal compagno di squadra Jeremy Seewer, accreditato del decimo crono, ottenuto su una pista ancora molto scivolosa a causa del fango ricoperto da un insidioso strato di ghiaccio.

Scattato secondo al via di Gara 1 degli Internazionali, Guadagnini ha lottato per tutta la manche con grinta, chiudendo al terzo posto, mentre Seewer, mai completamente a suo agio con le condizioni del tracciato toscano, ha terminato decimo, rallentato dall’indurimento delle braccia.

In Gara 2 Mattia è partito nuovamente secondo, con Jeremy quarto dopo un buono spunto al via; nei primi giri il pilota veneto ha infiammato gli spalti del Miravalle battagliando per la prima posizione, e ha chiuso poi al quarto posto dopo 16 giri, guadagnando il diritto a salire sul terzo gradino del podio di giornata agli Internazionali. Gara meno fortunata per lo svizzero, quarto fino a pochi passaggi dal termine e costretto a fermarsi per un problema tecnico.

Mattia Guadagnini:

“Bello, bello, bello, bello! Mi mancava questo feeling, sia quello sul podio che quello con la moto. Nella prima manche mi si sono un po’ indurite le braccia e nella seconda ogni tanto sbagliavo qualche linea, ma in generale sono davvero molto soddisfatto.

È stato veramente bello, in partenza ero bello carico, aggressivo nei primi giri ed era da tanto tempo che non mi divertivo così tanto. Speriamo sia l’inizio di una bella avventura. Sono felice, sono davvero felice.”

Jeremy Seewer:

”Oggi finalmente c’era il sole, ma la pista era durissima e ghiacciata al mattino, quindi non ho preso rischi perché non volevo farmi male. Nella prima manche non sono partito al meglio e ho avuto molto dolore alle braccia. Non avevo feeling su questa pista, in queste condizioni, e non volevo spingere troppo e commettere errori, quindi sono rimasto al mio posto e poi, visto che avevo molto dolore alle braccia, non ho rischiato più nulla.

La seconda manche è stata molto buona, ho fatto una partenza solida e sono stato tra i primi quattro per diversi giri. Ho seguito e raggiunto Mattia e ho trovato un buon ritmo per provare a superarlo, ma poi è sopraggiunto un problema tecnico e mi sono dovuto fermare, ma abbiamo comunque fatto un buon passo avanti.

È stata una manche positiva in termini di guida e messa a punto della moto. Sappiamo che è un progetto ancora giovane e continuiamo a lavorare con fiducia“.