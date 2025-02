La Ducati torna a Mantova, dove un anno fa iniziava l’avventura nel mondo delle ruote tassellate della Desmo450 MX e completa una solida giornata in condizioni estreme, portando sul traguardo di entrambe le manche, le moto di Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini.

Forti rispettivamente del 5° e 6° miglior tempo al termine della sessione di prove cronometrate, Seewer e Guadagnini con la Desmo450 MX, si sono schierati al via di una impegnativa prima frazione, disputata su un tracciato allagato dalle abbondanti precipitazioni cadute dalla notte sul “Tazio Nuvolari” di Mantova.

Dopo una partenza in terza posizione, lo svizzero chiude al 5° posto, mentre Mattia termina 8° una manche in rimonta dopo un problema che lo rallenta al via. A via di gara due Jeremy scatta alle spalle del compagno, in sesta posizione e nonostante il peggioramento delle condizioni della pista, riesce a trovare un buon ritmo, passando sotto la bandiera a scacchi 4° dopo tredici tornate, terminando davanti al veneto che lotta per la quinta posizione fino all’ultima curva, nonostante sia privo della maschera da metà gara in poi. L’assoluta vede i due piloti della Ducati completare la prima gara della stagione con la Desmo450 MX al 4° e al 6° posto assoluto.

Il commento dei piloti della Desmo450 MX

Jeremy Seewer

“Sinceramente, è stato un modo impegnativo di iniziare l’anno con questo fango ma lo abbiamo sfruttato comunque per fare un buon allenamento e un ottimo test per la moto. Avevamo bisogno di vedere dove eravamo in queste condizioni, perché erano molto dure e la moto è nuova e ci siamo riusciti ed è un aspetto molto positivo”, ha spiegato Seewer. “Sono felice anche per me. Ho scoperto che se parto bene, sono lì con gli altri ed è una buona notizia rispetto alle altre moto che ci sono già da molto tempo. Ho anche scoperto che posso guidare liberamente e giocare con la moto in gara. Mi sento davvero bene sulla moto e abbiamo un sacco di potenziale”.

Mattia Guadagnini

“La prima è andata, sono contento, oggi contava poco il risultato, era troppo estrema per poter valutare qualcosa ma sono contento di aver iniziato. Ci aspetta una bella avventura, è un inizio di stagione un po’ in ritardo con la mia preparazione fisica, quindi sfruttiamo queste gare per arrivare più pronti al mondiale. Mi trovo bene con la moto, abbiamo lavorato bene, peccato solo per le sfortune con gli occhiali e con la partenza della prima manche ma tutto sommato mi sono divertito lo stesso. Speriamo di trovare condizioni migliori la settimana prossima per aver qualche riferimento in più per continuare l’allenamento e la preparazione in vista dell’inizio del mondiale.”