Il VFT Racing, guidato da Fabio Menghi, è pronto a iniziare la stagione 2025 del Campionato Mondiale Supersport. Dopo la lunga pausa invernale, il mondiale delle derivate di serie riparte dal suggestivo circuito di Phillip Island, che ospiterà il primo round dell’anno.

Il VFT Racing team affronterà la stagione nella categoria Supersport con Niccolò Antonelli, che farà il suo debutto sulla Yamaha YZF-R9, moto all’esordio assoluto nel campionato. Nei due giorni di test ufficiali che hanno preceduto l’evento, Antonelli ha lavorato per conoscere meglio la moto e il tracciato, concentrandosi sulla messa a punto in vista della gara.

Il via ufficiale alla stagione è fissato per venerdì alle 10:25 ora locale, corrispondenti alle 00:25 italiane, con la prima sessione di prove libere.

Niccolò Antonelli: “Il test è andato abbastanza bene, anche se al momento non siamo ancora velocissimi. Le posizioni attuali rispecchiano il nostro livello in questa fase, a meno che non riusciamo a trovare qualcosa in più per la gara. Abbiamo ancora qualche giorno per lavorare e migliorarci, ma sappiamo che lo faranno anche gli altri. Dobbiamo rimanere concentrati su di noi e dare il massimo. Ringrazio gli sponsor e chi ci sostiene“