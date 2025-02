Attesa finita per il Ducati Lenovo Team, in viaggio verso il Chang International Circuit di Buriram per il Gran Premio della Tailandia, gara inaugurale della stagione 2025 della MotoGP. Alle spalle i test ufficiali di Malesia e Tailandia, Francesco Bagnaia e Marc Márquez torneranno in pista venerdì per le prime prove libere dell’anno.

Vincitore dell’edizione 2024 del GP, velocissimo al test invernale di Sepang, con il secondo miglior crono assoluto, e altrettanto competitivo al test di Buriram con la P5 finale, Bagnaia punta a concretizzare con un risultato solido ed iniziare così nel migliore dei modi il 2025.

Feeling in crescendo in sella alla Desmosedici GP e davvero a suo agio anche sul long run in Tailandia (P1) poco meno di due settimane fa, Márquez debutterà a tutti gli effetti con il rosso della squadra ufficiale di Borgo Panigale su un tracciato a lui molto caro.

Il Gran Premio della Tailandia prenderà il via ufficialmente venerdì 28 febbraio alle ore 10:45 locali (le 04:45 italiane) con la prima sessione di prove libere.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team)

“Il primo GP della stagione è un momento speciale, una gara sempre un po’ diversa dalle altre. Arrivo da un pre season nel complesso positiva, non perfetta, ma dove abbiamo lavorato moltissimo per portare la moto nelle migliori condizioni possibili e fare le scelte più solide a livello di direzione dello sviluppo.

Da venerdì inizieremo a fare sul serio su un tracciato che mi piace e che negli ultimi anni è stato favorevole alle caratteristiche di Ducati, non vedo l’ora”.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team)

“Sono sempre un po’ più nervoso del dovuto per la prima gara della stagione, è sempre un GP speciale. Sono contento di correre in Tailandia, ci arriviamo dopo una bella pre season e con una buona base, abbiamo lavorato davvero tanto e bene con la squadra.

Le gare è vero, sono una cosa diversa, bisogna stare attenti a tutto, ma ho tanta voglia di iniziare e di fare bene, questo sarà sicuramente d’aiuto per la stagione”.

Informazioni Circuito internazionale di Buriram

Paese: Tailandia

Nome: Chang International Circuit

Giro veloce: Bezzecchi (Ducati), 1:30.896 (180,3 km/h) – 2023

Record del circuito: Bagnaia (Ducati), 1:28.700 (184,8 km/h) – 2024

Velocità massima: Bezzecchi (Ducati), 337,5 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 4,55 km

Durata della gara sprint: 13 giri (59,15 km)

Durata della gara: 26 giri (118,40 km)

Curve: 12 (7 a destra, 5 a sinistra)

Risultati 2024 a Buriram

Podio: 1° Bagnaia (Ducati); 2° Martin (Ducati), 3° Acosta (KTM)

Pole Position: Bagnaia (Ducati), 1:28.700 (184,8 km/h)

Giro più veloce: Di Giannantonio (Ducati), 1:39.576 (164,6 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 212 (107 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 39 (29 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 74 (51 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 31 (24 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Marc Márquez

Moto: Ducati Desmosedici

Numero di gara: 93

GP disputati: 267 (189 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Primo GP: Qatar 2013 (MotoGP), Qatar 2011 (Moto2), Spagna 2008 (125cc)

Vittorie: 88 (62 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 150 (111 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Prima vittoria GP: America 2013 (MotoGP), Francia 2011 (Moto2), Italia 2010 (125cc)

Pole position: 94 (66 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Prima pole: America 2013 (MotoGP), Gran Bretagna 2011 (Moto2), Francia 2009 (125cc)

Titoli mondiali: 8 (MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010).