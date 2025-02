Il Ducati Lenovo Team ha completato la giornata di apertura della stagione 2025 del Mondiale MotoGP in Thailandia. Marc Márquez ha chiuso il turno di Practice di Buriram al secondo posto, mentre Francesco Bagnaia ha finito la sessione pomeridiana in tredicesima posizione e domani dovrà quindi prendere parte alla Q1.

Márquez ha dimostrato da subito un ottimo feeling con la sua Desmosedici GP #93, facendo segnare il giro più veloce nelle Free Practice. Nel turno pomeridiano, Marc si è mantenuto al vertice fino a pochi secondi dal termine, salvo poi essere scavalcato dal fratello Alex per soli 52 millesimi di secondo.

Bagnaia ha lavorato a lungo sul set-up della sua Ducati #63 nel corso delle due sessioni, optando per la mescola dura all’anteriore anche per il time attack. Nelle fasi conclusive delle Practice, Pecco si è visto cancellare un crono – che lo avrebbe riportato all’interno della top ten – a causa dell’esposizione delle bandiere gialle, per poi essere ostacolato da un avversario nel suo ultimo tentativo prima della bandiera a scacchi.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione domani mattina alle 10:10 ora locale (GMT +7) per il secondo turno di Prove Libere, al quale seguiranno le Q1 (10:50) e Q2 (11:15). La prima gara sprint della stagione avrà inizio alle 15:00 e si disputerà sulla distanza di 13 giri.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 2º dopo le Practice di Buriram

“Sono felice di com’è andata oggi, non mi aspettavo che il mio primo giorno di ‘scuola’ sarebbe stato così. Abbiamo fatto un buon venerdì, rimanendo concentrati, e siamo contenti. Abbiamo provato tutte le combinazioni di pneumatici a disposizione, in quanto le sensazioni sono differenti rispetto al test e dobbiamo capire bene di cosa abbiamo bisogno per la sprint race e la gara di domenica. Sarà importante domani qualificarsi in prima fila, con il podio come obiettivo minimo”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 13º

“È stata una giornata positiva, perché siamo andati migliorando nel corso delle due sessioni. Questo è stato evidente nelle Practice, in quanto abbiamo girato molto forte con gomme usate, solo a un decimo dal più veloce, Marc. Purtroppo, gli ultimi dodici minuti sono stati un po’ sfortunati; abbiamo iniziato il time attack un po’ tardi ed eravamo un po’ tirati. Nel secondo tentativo ci è stato cancellato il giro, che mi sarebbe valso l’accesso alla Q2. Ora dobbiamo pensare a fare bene in Q1 per provare a partire in prima fila”.