Si torna in Argentina: Round2 al via per il Ducati Lenovo Team

Archiviato il GP di Tailandia con la prima vittoria della stagione, un doppio podio e la testa di tutte le classifiche, i piloti del Ducati Lenovo Team tornano al lavoro per la seconda gara della stagione in Argentina. Teatro di una sola vittoria targata Ducati (Bezzecchi, 2023), Termas di Rio Hondo torna ad accogliere il circus della MotoGP a distanza di due anni (ultimo GP 2023 – podio completo Ducati).

Attualmente leader della classifica con 37 punti e tre volte vincitore su questo circuito nella Top class, Marc Márquez scenderà in pista sul tracciato argentino per la prima volta in sella alla Desmosedici GP. L’obiettivo è adattarsi quanto prima e ritrovare sensazioni alla guida simili a quelle di Buriram.

Motivato a fare bene anche Francesco Bagnaia che punta a tornare in lotta per le posizioni di testa. Doppio podio nella gara inaugurale della stagione, terzo in campionato (23 punti), vuole concretizzare e centrare punti importanti in Argentina.

Primo appuntamento in pista per entrambi, venerdì 14 marzo alle 10.45 locali (14.45 in Italia) per la prima sessione di prove libere.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º (37 punti)

”Sono particolarmente contento di tornare, dopo un anno di assenza, a correre in Argentina, un tracciato che mi piace e dove sono riuscito ad essere veloce e competitivo in passato. Arriviamo da un weekend praticamente perfetto in Tailandia, dove siamo riusciti a sfruttare al meglio quanto fatto durante i test e ad essere incisivi in gara. Questo mi ha davvero caricato e non vedo l’ora di tornare in pista”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (23 punti)

”Si torna a correre in Argentina, un tracciato molto veloce e che può ben adattarsi alla Desmosedici. In Tailandia non è stato un GP facile, siamo stati veloci, solidi, abbiamo centrato due terzi posti, ma non siamo stati perfetti. Dobbiamo lavorare su alcuni fattori e aspetti per poter essere completamente competitivi e poter dire la nostra nel weekend”.

Informazioni Circuito

Paese: Argentina

Nome: Termas de Río Hondo

Giro veloce: V. Rossi (Yamaha), 1:39.019 (174.7 km/h) – 2015

Record del circuito: M. Márquez (Honda), 1:37.683 (177,1 km/h) – 2014

Velocità massima: Martin (Ducati), 345,5 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 4,81 km

Durata della gara sprint: 12 giri (57,72 km)

Durata della gara: 25 giri (120,15 km)

Curve: 14 (9 a destra, 5 a sinistra)

Risultati Argentina 2023

Podio: 1° Bezzecchi (Ducati); 2° Zarco (Ducati), 3° A. Márquez (Ducati)

Pole Position: A. Márquez (Ducati), 1:43.881 (166,5 km/h)

Giro più veloce: Bezzecchi (Ducati), 1:45.510 (163,9 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 213 (108 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 39 (29 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 75 (52 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 31 (24 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Marc Márquez

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 93

GP disputati: 268 (190 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Primo GP: Qatar 2013 (MotoGP), Qatar 2011 (Moto2), Spagna 2008 (125cc)

Vittorie: 89 (63 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 151 (112 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Prima vittoria GP: Americas 2013 (MotoGP), Francia 2011 (Moto2), Italia 2010 (125cc)

Pole position: 95 (67 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Prima pole: Americas 2013 (MotoGP), Gran Bretagna 2011 (Moto2), Francia 2009 (125cc)

Titoli mondiali: 8 (MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º (37 punti)

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (23 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (37 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (60 punti)