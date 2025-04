Aron ci ha già abituati alla sua resilienza ed oggi ha fornito un’ulteriore dimostrazione. Terzo in griglia, dopo una sfortunata partenza si è trovato quasi fermo sulla casella.

La sua moto ha faticato nel Launch ed è stato passato da oltre 10 piloti. Trovatosi 11esimo al termine del primo giro, non si è lasciato abbattere, forte della consapevolezza di poter avere un ottimo ritmo gara. E così è stato, giro dopo giro ha guadagnato posizioni. A 10 giri dalla fine si è portato in terza posizione.

Un super sorpasso in curva 7 gli ha consentito di superare Arenas per la seconda posizione a 9 giri dalla fine, portandosi subito a 2 decimi dal leader Oncu. A 5 giri dalla fine ha preso la leadership e ha gestito il ritmo fino a fine gara tagliando il traguardo con oltre un secondo di vantaggio.

Una performance straordinaria, in una categoria difficile come la Moto2, con solitamente distacchi minimi e dove si corre con un’unico fornitore di motori. Ora il pilota spagnolo del Team Fantic Racing Lino Sonego si trova in testa al mondiale con 10 punti di vantaggio.

Il suo compagno Barry Baltus è stato protagonista di una gara solida e proficua. Partito nono, si è ritrovato in quindicesima posizione al primo giro. Da lì ha iniziato la sua rimonta che l’ha portato fino alla quinta posizione a soli 5 giri dal termine. Fino alla bandiera a scacchi ha regalato spettacolo con un’intensa battaglia per la Top5, a suon di sorpassi. Sul finale si è dovuto accontentare del sesto posto ma i suoi progressi sono evidenti e il feeling con il Team cresce di gara in gara.

Grazie ai 25 punti di Canet e i 10 di Baltus, il Team Fantic Racing Lino Sonego allunga in classifica squadre e si presenterà al prossimo appuntamento di Jerez de la Frontera (Spagna) con 22 punti di vantaggio.

Aron Canet:

“È stato difficile dopo la brutta partenza, giro dopo giro mi sono concentrato nel recuperare posizioni gestendo le gomme ma è stata dura. Durante la gara mi sono sentito come l’Aron del finale dell’anno scorso. Quando sono tornato nelle posizioni di testa ero felice ma volevo vincere. Mi sono trovato bene con la moto. Ora godiamoci il momento e pensiamo già a Jerez perché la stagione è lunga”.

Barry Baltus:

“È stata una buona domenica, siamo stati molto competitivi. Peccato per la partenza. Dopo la sfortuna in qualifica, partendo nono mi sono poi ritrovato più indietro. Non è stato facile ma sentivo di poter essere veloce e ho dato il 100%. Ringrazio il Team per il grande lavoro di questo weekend. Complimenti ad Aron per la vittoria e adesso ci concentriamo nelle gare europee”.

Roberto Locatelli, Team Manager Fantic Racing Lino Sonego:

“È stato un grandissimo weekend per tutto il Team Fantic Racing Lino Sonego. Abbiamo costruito la vittoria, a partire dal giovedì, andando a guardare dove posizionarci per studiare le traiettorie, abbiamo riguardato le gare degli anni scorsi, abbiamo scelto la gomma per la gara tra il venerdì sera e il sabato mattina. Siamo stati veloci in qualifica per partire bene, ma non è bastato. Aron è l’unico che dopo una partenza come quella di oggi riesce a superare come ha fatto e ad essere così determinante. Siamo stati i più veloci e siamo riusciti a fare la differenza. Con Baltus abbiamo fatto una grande gara e abbiamo fatto moltissima esperienza, che ci tornerà utile. Anche con lui abbiamo azzeccato la scelta della gomma, consigliandogli bene e per questo ci ha ringraziato. Come Team Fantic Racing Lino Sonego siamo già focalizzati ad affrontare al meglio il weekend di Jerez”.