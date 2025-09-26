Natta nord, via libera al progetto di riqualificazione al Gallaratese

Milano, 26 settembre 2025 – Approvato il Piano attuativo ‘Natta nord’ al Gallaratese. Con una delibera, la Giunta comunale ha disposto il via libera al progetto di riqualificazione dell’area che insiste tra le vie Croce e Quarenghi, di proprietà di Ediltrenno srl, e tra le vie Natta e Cambi, di proprietà del Comune di Milano, tutte ricomprese nel quartiere Gallaratese del Municipio 8.

Un intervento che, riqualificando le aree indicate, la cui superficie complessiva è pari a 28.778 mq, 21.850 dei quali dedicati a verde e spazi pubblici, è teso a riorganizzare e rendere più vivibile l’intera zona vicino al nodo di interscambio di Lampugnano, migliorando anche il sistema di mobilità sostenibile.

Nei prossimi mesi si procederà alla stipula della convenzione e, a seguire, al rilascio dei relativi titoli edilizi.

“Un Piano – commenta la vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo – che riordina una zona contigua al nodo di Lampugnano e restituisce alla città un’area verde finora non accessibile. La rigenerazione che passa dalla riqualificazione dei quartieri aggiunge così un nuovo tassello al programma complessivo promosso da questa Amministrazione”.

Rispetto all’adozione, avvenuta nel giugno scorso, il Piano recepisce alcune osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione, come previsto dalla prassi procedurale. In particolare, è stata ridotta la Sl prevista, da 11.500 mq a 10mila mq: sarà comunque realizzato, come da progetto originario, un edificio di minimo 8.500 mq destinati a terziario, mentre un massimo di 1.500 mq verranno dedicati a funzioni commerciali al piano terra.

Tra le opere di urbanizzazione concordate, il progetto comprende anche la realizzazione di una pista ciclabile lungo la via Natta: il Piano ne prevede un primo tratto dalla rotonda di via Cechov fino all’incrocio tra le vie Natta e Trenno, mentre la parte restante, fino all’incrocio tra le vie Trenno e sant’Elia, verrà ricompresa nel Piano attuativo ‘Natta sud’, al momento in fase istruttoria.

L’area dell’ex impianto di depurazione di acque reflue esistente in via Natta verrà riqualificata, attraverso la realizzazione di un parco di circa 7mila mq, recintato e attrezzato con giochi per bambine e bambini: un grande giardino alberato fino ad oggi non accessibile verrà così restituito alla fruizione di cittadini e cittadine. Si procederà, inoltre, alla definitiva cessione all’Amministrazione del cosiddetto Bosco Chiarelli, che comprende le aree a verde delle vie Croce, Quarenghi e Chiarelli, per una superficie di circa 14.230 mq.

Gli oneri generati dal Piano ammontano a circa 3,8 milioni di euro. Restano invariate rispetto all’adozione le opere di urbanizzazione che il soggetto attuatore è impegnato a realizzare, quelle a verde e quelle infrastrutturali, tra cui anche la risistemazione dell’area di via Novara, già utilizzata come parcheggio durante i Mondiali del ‘90, in modo da poter ospitare i cariaggi degli operatori delle giostre e degli spettacoli viaggianti, che ora sostano nell’area comunale di via Natta.

Comune di Milano