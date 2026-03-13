L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Sony Pictures presenteranno in anteprima il film L’ultima missione: Project Hail Mary martedì 17 marzo nell’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in via del Politecnico snc.

Il film, che uscirà ufficialmente in tutte le sale il 19 marzo distribuito da Eagle Pictures, è interpretato da Ryan Gosling e diretto dai premi Oscar® Phil Lord e Christopher Miller.

L’ingresso nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana è consentito a partire dalle ore 18:45, l’inizio della proiezione sarà alle ore 20; per partecipare è necessario compilare il presente form entro e non oltre il 15 marzo.



L’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra… ma un’inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa.

L’ultima missione: Project Hail Mary

Diretto dai premi Oscar® Phil Lord e Christopher Miller

Con Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung,

Milana Vayntrub

Dal 19 marzo al cinema distribuito da Eagle Pictures

L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar® Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man – Un nuovo universo) con i candidati al premio Oscar® Ryan Gosling (Barbie, La La Land) e Sandra Hüller (Anatomia di una caduta, La zona d’interesse).

Il film è basato sul romanzo “Project Hail Mary” di Andy Weir, autore di “The Martian”. Nel cast anche Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. – Intelligenza artificiale), Milana Vayntrub (A cena con il lupo – Werewolves Within).

L’ultima missione: Project Hail Mary sarà nelle sale italiane da giovedì 19 marzo distribuito da Eagle Pictures.