Al via lavori in viale Lunigiana per riqualificare il parterre alberato

Milano, 6 novembre 2025 – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parterre alberato in viale Lunigiana: come annunciato, prosegue così l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso i parterre e il contrasto alla sosta abusiva su aiuole e aree verdi, in particolare in presenza di alberi le cui radici sono spesso danneggiate proprio dal peso dei veicoli in sosta.

Per tutelare l’area verde e impedire il parcheggio irregolare lungo lo spazio che costeggia i binari del tram, saranno rinforzati i cordoli e sarà ripristinato il verde negli oltre 1.500 metri quadrati dell’intero parterre.

“Gli interventi a tutela di alberi e suolo proseguono in modo diffuso in città – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Anche il parterre di viale Lunigiana viene restituito alla sua funzione originale, che non è quella di parcheggio, ma di ‘fascia verde di rispetto’ in prossimità dei binari del tram. Impedendo la sosta irregolare e ripristinando il verde, il suolo tornerà ad essere drenante, mentre le radici dei nostri alberi saranno preservate dal peso delle auto”.

Dopo via Sarfatti (Municipio 5), via Tavazzano (Municipio 8), via Ponte Nuovo (Municipio 2), via Aselli e via Celoria (Municipio 3), via Cadore (Municipio 4) e via Olivieri (Municipio 7), anche il parterre alberato in via Lunigiana verrà rivalorizzato e liberato così dalle auto abusive in sosta.

Comune di Milano