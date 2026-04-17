Piazzale Carrara, destinata a verde urbano un’area abbandonata

Milano, 17 aprile 2026 – Sarà destinata a verde urbano un’area abbandonata di piazzale Carrara 3, nel quartiere Stadera, Municipio 5.

Le attività di demolizione di alcuni manufatti presenti, tre box abbandonati, inutilizzati e da tempo degradati, che occupano una piccola porzione dell’area, saranno avviate entro l’inizio di maggio. Si tratta di un primo passo verso la trasformazione dell’area, che una volta effettuate le necessarie analisi e caratterizzazioni dei suoli e le eventuali bonifiche, diventerà un’area verde fruibile.

L’area, di circa 2.500 metri quadrati, era stata acquisita dal Comune nel 2004 dal CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare), oggi non più esistente, ed era stata utilizzata abusivamente e per questo più volte oggetto di sgomberi.

“Abbiamo lavorato congiuntamente per avviare un percorso che restituirà alla città, e soprattutto ai residenti della zona, un’area che in questo momento è in abbandono ma che in futuro sarà un nuovo pezzo di verde urbano – dicono gli assessori Emmanuel Conte (Demanio), Elena Grandi (Verde) e Marco Granelli (Opere pubbliche).

Comune di Milano