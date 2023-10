Le misure del comune di Milano per la stagione termica

Le misure del comune di Milano per la stagione termica: -15 giorni di accensione, -1 grado sulle temperature, -1 ora al giorno

Assessora Grandi: “Durante la scorsa stagione risparmi di gas oltre le aspettative. Di fronte alla crisi climatica e sociale, chiediamo a cittadini e cittadine comportamenti responsabili e buone pratiche”

È stata firmata e pubblicata sul sito del Comune di Milano (https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/ambiente/energia/calendario-accensione-impianti), l’ordinanza sindacale per l’imminente stagione termica che definisce la riduzione del periodo di esercizio, degli orari e delle temperature di funzionamento degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano.

Il periodo durante il quale è consentita l’accensione degli impianti partirà il prossimo 22 ottobre e terminerà l’8 aprile 2024: l’Amministrazione riduce di quindici giorni la durata complessiva della stagione termica, posticipandone la partenza (prevista per legge il 15 ottobre) e anticipando il termine (stabilito il 15 aprile).

Ancora, per quanto riguarda il funzionamento giornaliero degli impianti, l’ordinanza stabilisce un massimo di 13 ore (invece di 14), comprese tra le ore 5 e le ore 23.

La temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C + 2°C di tolleranza, ridotta di 1°C rispetto ai 20°C previsti per legge.

Da queste prescrizioni restano escluse alcune categorie di edifici, tra cui quelli adibiti a ospedali, cliniche o case di riposo, le scuole materne e gli asili nido.

“Le misure che abbiamo adottato durante la scorsa stagione termica, prime fra tutte la riduzione del periodo di accensione e delle temperature – spiega l’assessora all’Ambiente Elena Grandi –, hanno prodotto risparmi oltre le aspettative, per questo intendiamo portare avanti queste ottime pratiche. Voglio anche ricordare che abitudini e comportamenti di ciascuno sono molto importanti e quindi rinnoviamo l’appello a cittadini e cittadine: qualora le condizioni metereologiche, come sta accadendo, lo consentiranno, si invitano tutti e tutte ad aspettare il più possibile per accendere il riscaldamento domestico. Ne avranno beneficio le bollette e l’ambiente. La crisi climatica, con le sue drammatiche conseguenze ambientali e sociali, deve essere affrontata insieme: ridurre i nostri consumi di energia è il primo e fondamentale passo”.

Secondo il rilevamento effettuato da A2A, a Milano la stagione termica 2022-2023 (partita il 3 novembre 2022 e terminata il 7 aprile 2023) si è chiusa con una riduzione pari a -19,4% del consumo di gas rispetto alla stagione precedente: un risparmio importante conseguito grazie agli effetti positivi delle prescrizioni dell’allora Decreto ‘Cingolani’, delle misure rafforzative adottate dall’Amministrazione comunale sui propri impianti di riscaldamento ed elettrici e dei comportamenti virtuosi messi in atto da cittadini e cittadine. Oggi, anche se il Decreto ‘Cingolani’ non è stato rinnovato, Milano decide di proseguire con azioni che si sono dimostrate utili e molto efficaci.