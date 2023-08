Milano, agosto 2023 – Torna Healthy Lungs for Life, la campagna di sensibilizzazione globale sull’importanza della salute dei polmoni, promossa da ELF (European Lung Foundation).

Quest’anno il focus è sulla correlazione tra la qualità dell’aria e la salute dei polmoni ed anche perché è importante respirare aria pulita. L’appuntamento è tra l’8 e il 13 settembre a Milano con una serie di eventi, progetti e attività per promuovere la cultura e le buone pratiche per mantenere i polmoni sani e ridurre l’incidenza di malattie polmonari che colpiscono le persone in tutto il mondo (si pensi che sono 9 milioni le persone che ogni anno muoiono per problematiche legate all’inquinamento dell’aria).

La campagna si inscrive a margine del congresso dell’ERS (European Respiratory Society) – dal 9 al 13 settembre 2023 presso il MiCo – che vedrà la partecipazione di migliaia tra medici, personale sanitario e pazienti (stimati oltre 15mila partecipanti), per trattare tematiche nell’ambito della salute polmonare.

Per maggiori informazioni: clicca qui

Di seguito gli appuntamenti aperti al pubblico:

Conferenza stampa di inaugurazione dell’evento – 8 settembre, ore 11:30

Invitate anche le autorità: Giuseppe Sala, Sindaco del Comune di Milano, e Attilio Fontana, Presidente della Lombardia.

Cascina Nascosta, viale Emilio Alemagna, 14, 20121 Milano (all’interno di Parco Sempione)

Padiglione “Dentro le Foreste” e spirometria gratuita – 8 e 9 settembre

Orari di apertura: venerdì 8 dalle 12:00 alle 22:00 e sabato 9 dalle 9:00 alle 19:00

Mostra immersiva, realizzata da Scuola Forestami con la direzione scientifica di Giorgio Vacchiano, che ricostruisce 3 ambienti (foresta temperata, foresta tropicale e foresta boreale) e sensibilizza, attraverso giochi interattivi e realtà aumentata, verso l’importanza della tutela del patrimonio naturale.

Un secondo padiglione è inoltre dedicato alla salute dei polmoni e all’importanza di respirare aria pulita, per la campagna Healthy Lungs for Life promossa da ELF. Qui è possibile sottoporsi alla spirometria (test di funzionalità polmonare).

Accesso gratuito e aperto a tutte le età. Mostra consigliata anche ai bambini con visite guidate a ciclo continuo (25 persone per visita) a cura di Associazione Idea.

Piazza XXV Aprile, Milano

Take The Active Option in Milan – 12 settembre, ore 7:00

Appuntamento per una passeggiata o una corsa di benessere all’interno del parco di CityLife.

Per registrarsi: clicca qui

Punto di partenza: Piazza Tre Torri, 20145 Milano

Workshop “Building support for clean air policies: empowering the respiratory community to advocate for clean air locally, nationally and internationally” – 13 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:55

(“Costruire il supporto per le politiche sull’aria pulita: consentire alla comunità respiratoria di sostenere la causa dell’aria pulita a livello locale, nazionale e internazionale”)

Incontro aperto a tutti, in particolare a professionisti, organizzazioni sanitarie e organizzazioni non governative locali, con un focus sul coinvolgimento della comunità e del pubblico sull’importanza di respirare un’aria pulita.

Registrazione sul sito ers.kit-react.de