Anna Zanusso e Alessia Nobilio giocheranno nel 2025 sul Ladies European Tour, affiancando Virginia Elena Carta e Alessandra Fanali. Le due azzurre con una brillante prestazione hanno ottenuto la ‘carta’ a tempo pieno classificandosi rispettivamente al 14° posto con 350 (-13) colpi e al 16° con 352 (-11) nella finale della Lalla Aicha Qualifying School, disputata sulla distanza di 90 buche, che si è svolta sui due percorsi del Royal Golf Marrakech (par 72) e del Al Maaden Golf (par 73), a Marrakech in Marocco.

Il torneo è stato vinto dall’ecuadoriana Daniela Darquea, 29enne di Quito con la carriera fino ad ora svolta negli Stati Uniti dove ha conseguito un successo sul Symetra Tour (ora Epson Tour) nel 2017. Leader nei primi due round e poi nel quarto, ha concluso la gara con un parziale di 68 (-5, otto birdie, tre bogey) per un totale di 339 (-24), superando di un colpo la gallese Darcey Harry, seconda con 340 (-23).

In terza posizione con 342 (-21) la tedesca Polly Mack, in quarta con 343 (-20) la neozelandese Amelia Garvey, quindi le due spagnole Teresa Toscano, quinta con 344 (-19), e Blanca Fernandez, sesta con 346 (-17) insieme all’irlandese Anna Foster. Tra le 24 promosse l’argentina Magdalena Simmermacher e l’indiana Avani Prashanth, stesso score della Nobilio.

Anna Zanusso (67 75 71 69 68) ha iniziato al secondo posto, è scesa al 23°, ma ha subito reagito raggiungendo poi l’obiettivo con un 68 (-5) a chiudere fatto di cinque birdie, senza bogey. Tutto in rimonta il cammino di Alessia Nobilio che, partita lentamente (56ª), è poi arrivata alla 16ª piazza, passando per la 51ª, la 26ª e la 18ª, con un parziale finale di 69 (-4, cinque birdie, un bogey).

Le concorrenti si sono alternate nei primi quattro giri sui due campi, poi le 70 che hanno superato il taglio dopo 72 buche hanno terminato la gara sull’Al Maaden Golf. Out le dilettanti Maria Vittoria Corbi, 78ª con 293 (+3), e Carolina Caminoli, 138ª con 302 (+12). A Daniela Darquea è andato un assegno di 5.000 euro sul un montepremi di 10.000 euro.

Gli azzurri sui circuiti mondiali – Numerosi i giocatori azzurri che nel 2025 saranno impegnati nei maggiori circuiti mondiali. In campo femminile, oltre alle quattro italiane sul LET, giocheranno negli USA Benedetta Moresco (LPGA Tour), Roberta Liti e Angelica Moresco (Epson Tour).

Nel settore maschile parteciperanno al PGA Tour Matteo Manassero e Francesco Molinari, che potranno anche disputare tornei sul DP World Tour insieme a Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan e a Gregorio De Leo.

In campo sul Challenge Tour Filippo Celli, Lorenzo Scalise, Renato Paratore (che hanno la possibilità di accedere in alcune occasioni sul tour maggiore), Aron Zemmer, Pietro Bovari e Stefano Mazzoli. Quest’ultimo sarà per la seconda stagione consecutiva anche sull’Asian Tour, mentre Emanuele Canonica e Alessandro Tadini competeranno sul Legends Tour.