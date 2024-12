Domani a Milano la 19^ edizione del Giro d’Onore

Torna il Giro d’Onore della Federazione Ciclistica Italiana, la festa del ciclismo azzurro giunta alla 19^ edizione e che quest’anno avrà come Title Sponsor l’App IO. Domani, alle ore 14.30 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, si celebreranno i successi di una stagione indimenticabile. Sarà, come è ormai tradizione da quasi venti anni, l’occasione per concedere ai protagonisti di questo 2024 un ulteriore ‘giro di pista’, per raccogliere applausi, rivivere i momenti più belli, scambiarsi gli auguri e raccontare del futuro.

Sarà anche l’occasione per premiare le società e i dirigenti che in questa stagione hanno raggiunto traguardi importanti, alla presenza di autorità sportive, istituzionali ed ospiti d’eccezione, campioni e campionesse del calibro di Giuseppe Saronni e Antonella Bellutti.

Presenti quasi tutti i protagonisti della stagione appena conclusa. Dalle campionesse olimpiche Chiara Consonni e Vittoria Guazzini a Filippo Ganna, dalla coppia Elia Viviani e Simone Consonni al portabandiera delle Paralimpiadi Luca Mazzone, dal campione europeo XCO Simone Avondetto alla dominatrice dell’Eliminator mondiale Gaia Tormena. Presenti anche i giovani talenti del ciclismo azzurro: il campione del mondo Lorenzo Mark Finn, il quartetto dell’inseguimento iridato juniores, detentore del record del mondo, e i protagonisti della velocità.

In totale saranno 100 gli atleti premiati, capaci di conquistare in questa stagione 105 medaglie in campo internazionale con la Maglia Azzurra, che si conferma il simbolo vincente del ciclismo italiano nel mondo. Tra le società una citazione la meritano la U.S. Dairaghese e la S.C. Crennese che quest’anno hanno festeggiato i 100 anni di attività.

In una cerimonia come sempre ricca di emozioni e condotta con la consueta capacità dalle voci iconiche del ciclismo Paolo Mei e Stefano Bertolotti, affiancati per l’occasione dalla bravissima giornalista di Sky Cristiana Buonamano, si alterneranno sul palco numerosi ospiti che porteranno il proprio omaggio ai protagonisti del 2024 e a tutto il mondo del ciclismo.

Sky Sport seguirà la cerimonia con alcuni flash in diretta durante le all news sportive e con una sintesi nei giorni successivi.