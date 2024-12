Il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa che è disponibile da oggi il calendario 2025 del Debito Pubblico che indica le date in cui si terranno le aste del nuovo anno, le tempistiche per il regolamento di tutte le operazioni e i giorni delle comunicazioni ufficiali previste per l’annuncio dei Titoli offerti in ciascuna asta.

Con il Calendario vengono rese note anche le Linee guida per la gestione del Debito Pubblico per il 2025, il documento programmatico che illustra le principali strategie di emissione e gestione per il nuovo anno, il Programma trimestrale di emissione con tutte le informazioni circa i titoli in offerta nel primo trimestre 2025, il volume complessivo di emissione di debito a medio-lungo termine atteso per il prossimo anno e una sintesi del quadro macroeconomico e di finanza pubblica di riferimento.

Relativamente all’anno 2024 sono stati emessi titoli a medio-lungo termine per un ammontare pari a 361 miliardi di euro (senza tenere conto dei 16 miliardi emessi via concambio) e poco oltre 171 miliardi di euro di BOT.

Il costo medio annuo all’emissione, al termine dei collocamenti del 2024, coerentemente con lo scenario globale dei tassi, risulta essere stato pari al 3,40%, in discesa rispetto al 3,76% del 2023.

La vita media a fine anno resta stabile a 7 anni (rispetto ai 6,97 anni del 2023). Il dato migliora se si considerano anche i finanziamenti europei SURE e NGEU.

In questo caso la vita media passa da 7,25 anni di fine 2023 a 7,35 anni di fine 2024.

I documenti sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro nella sezione dedicata al Debito Pubblico.