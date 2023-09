Sabato 16 settembre al parco Aldo Aniasi la prima visita con le Guardie ecologiche volontarie – Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano

Milano, 13 settembre 2023 – Sabato prossimo, il 16 settembre, dalle ore 10 alle ore 12 sarà possibile visitare il parco Aldo Aniasi accompagnati dalle Guardie ecologiche volontarie (GEV) di Milano che hanno organizzato il ciclo autunnale di “Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano”, un tour che proseguirà fino al 21 ottobre con altri 3 appuntamenti. Il secondo è già fissato per il giorno successivo, domenica 17, al Giardino della Guastalla.

Le visite d’autunno si aggiungono agli appuntamenti organizzati a partire dalla scorsa primavera per un totale di 13 tour nei parchi presenti in tutti i municipi.

Dopo l’uragano che ha colpito Milano lo scorso luglio e il periodo di chiusura dei parchi, questa è un’occasione speciale per tornare a godere delle aree verdi cittadine e scoprirne tutti i segreti.

Le GEV sono un corpo di 180 volontarie e volontari che si occupano della vigilanza ecologica. Favoriscono la formazione di una coscienza civica nei cittadini e stimolano al rispetto e all’interesse per la natura e per il territorio. Durante il servizio le GEV sono pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa e possono accertare e sanzionare alcuni abusi che riguardano il verde pubblico.

L’estate ha visto le GEV molto impegnate, con il coordinamento della Protezione civile, e insieme alle squadre di AMSA, ATM, NUIR, MM e il consorzio AVR, che ha in carico la manutenzione del verde, nel ripristino di tutte le aree verdi e in particolare nel raccogliere e monitorare le segnalazioni dei cittadini.

Inoltre le GEV stanno coordinando e supportando le centinaia di cittadini e cittadine che hanno risposto alla call del Comune “Insieme per il verde” e che, a partire dallo scorso 28 agosto, e ancora per qualche giorno, prestano gratuitamente il loro tempo al servizio della città in attività di pulizia e ripristino delle aree verdi.

“La città torna alla normalità dopo l’uragano ed è bello ritrovare i nostri parchi accompagnati dalle Guardie ecologiche che ne conoscono ogni angolo – dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano –. Voglio ringraziare le GEV che, ricordiamolo sempre, sono tutte e tutti volontari, per il loro grande contributo alla messa in sicurezza e al ripristino del verde cittadino, così come ringrazio tutti i cittadini e le cittadine che in queste settimane hanno partecipato con entusiasmo a Insieme per il verde”.

Per diventare GEV, operative su tutto il territorio cittadino, basta seguire un corso preparatorio. Da diversi anni le Guardie ecologiche volontarie, oltre alle attività di controllo e sanzione, organizzano le visite guidate lungo i percorsi botanici dei parchi cittadini per far conoscere alberi, fiori, arbusti che popolano i giardini pubblici di Milano.

Ulteriori informazioni sono sul sito del Comune di Milano.

Il programma di questo autunno prevede, oltre all’appuntamento del 16 settembre al parco Aldo Aniasi, il 17 settembre al giardino della Guastalla, il 23 settembre al giardino Gregor Mendel e, infine, l’ultima visita in pieno autunno il 21 ottobre al parco Lambro. Tutti gli appuntamenti sono fissati tra le ore 10 e le 12, per i punti di ritrovo è possibile consultare il sito del Comune di Milano.

Le visite sono aperte a tutti, gratuite e non richiedono prenotazioni. Il ritrovo di sabato 16 settembre alle ore 10 è in via Novara 182 (vicino al chiosco), quello di domenica 17 per visitare il Giardino della Guastalla è in via Francesco Sforza.