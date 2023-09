Sabato 16 settembre Cinisello Balsamo aderisce all’iniziativa del World Clean Up Day 2023, Giornata Mondiale di Pulizia dai Rifiuti. Un modo per essere parte attiva al movimento ecologico che unisce 197 Paesi, 71 milioni di volontari e conta 325mila tonnellate di rifiuti raccolti, in una visione di rispetto e cura per l’ambiente e per rendere più sostenibile l’impatto dell’uomo sul pianeta impegnandosi, ognuno nel proprio piccolo, a non arrecare danno al paesaggio.

La tappa cinisellese de “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s, ha il motto

“Tutti a raccolta! Insieme possiamo fare la differenza, prendiamoci cura della città”. L’iniziativa è dedicata alla lotta al fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, acuito anche dall’aumento dei consumi take-away.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. L’iniziativa è patrocinata dal Comune, con il supporto e la partecipazione di Nord Milano Ambiente che provvederà alla consegna del materiale necessario per la raccolta e, al termine dell’iniziativa, al ritiro e smaltimento dei rifiuti. In collaborazione con Protezione Civile di Cinisello Balsamo, Decathlon Cinisello e Leroy Merlin.

“La nostra città è l’ambiente in cui viviamo ogni giorno. Prendercene cura è importante. Questa giornata è particolarmente significativa perché ci permette di porre l’accento su diversi aspetti: sicuramente il decoro della Cinisello Balsamo, ma anche il rispetto dell’ambiente e l’acquisizione di buone pratiche da applicare a tutte le nostre attività quotidiane a tutte le età”. Così l’assessore all’Ambiente e Verde Riccardo Malavolta.