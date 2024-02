Scuola Forestami: 40 classi per i laboratori “Dentro le Foreste”

Milano, 8 febbraio 2024 – Da oggi 8 febbraio fino al 19 aprile, Fondazione AEM e il suo AEMuseum ospiteranno 40 classi delle scuole primarie e secondarie per le attività didattiche di Scuola Forestami, il progetto di formazione e di educazione rivolto ai più giovani promosso da Forestami e curato da Parco Nord Milano.

Obiettivo delle attività proposte da Scuola Forestami è quello di coinvolgere giovani, bambini, ragazzi insieme agli insegnanti e alle istituzioni scolastiche, nel grande processo di trasformazione urbana portato avanti da Forestami, l’ambizioso programma di forestazione urbana di incremento del capitale naturale della Città Metropolitana di Milano.

“Suscitare emozioni, vivere esperienze, guidare alla comprensione, sviluppare pensieri: queste sono le azioni che Scuola Forestami vuole trasmettere negli incontri con i giovani lungo questo percorso di scoperta delle foreste, nelle foreste, con le foreste…per apprendere quello che le foreste possono insegnare alla società di oggi perché la società di domani sia più vivibile e sostenibile” ha commentato Enrico Calvo, Project Manager di Forestami.

Suscitare emozioni, vivere esperienze, guidare alla comprensione, sviluppare pensieri: queste sono le azioni che Scuola Forestami vuole suscitare negli incontri con i ragazzi e i giovani lungo questo percorso di scoperta delle foreste, nelle foreste, con le foreste…per apprendere quello che le foreste possono insegnare alla società di oggi perché la società di domani sia più vivibile e sostenibile”

Grazie al sostegno di Fondazione AEM all’iniziativa Scuola Forestami, presso la sede di Piazza Po 3 a Milano si svolgeranno in particolare due attività: “Dentro le foreste Lab” e “Dentro le foreste Theatre”.

“Formare le nuove generazioni sul rispetto del nostro Pianeta e della sua biodiversità è sempre stato uno dei compiti educativi di Fondazione AEM, che dalla sua istituzione ha sviluppato percorsi didattici, attività culturali e laboratoriali, al fine di avvicinare il mondo delle scuole ai problemi dell’ambiente e, in particolare, dal 2015 in poi a conseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030” ha dichiarato Alberto Martinelli, Presidente della Fondazione AEM-Gruppo A2A.

Oggi hanno inaugurato le attività di Scuola Forestami 42 alunni di due classi dell’Istituto Comprensivo Gino Capponi.

Dentro le foreste Lab

Una visita alla mostra immersiva “Dentro le Foreste”, con la consulenza scientifica di Giorgio Vacchiano, alla scoperta della biodiversità per sensibilizzare i giovanissimi sull’urgenza di salvaguardare le foreste esistenti e di agire in prima persona nel sostenere le azioni di forestazione urbana.

Grazie alla guida di Associazione Idea, i ragazzi scopriranno i diversi ecosistemi, la flora e la fauna che popolano le foreste del mondo, attraverso ambientazioni immersive, exhibit didattici, reperti naturalistici unici e animazioni 3D in Realtà Aumentata. Associazione idea, oltre alla visita alla mostra, cura anche le attività del laboratorio dedicate alle foreste boreali, serbatoi di carbonio, alle foreste temperate, importanti ecosistemi del nostro territorio, alle foreste tropicali, scrigno di biodiversità.

Dentro le foreste theatre

Due giornate speciali all’Auditorium di Fondazione AEM, saranno dedicate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sulle sfide dell’Agenda 2030. Dopo un lavoro preliminare in classe, i ragazzi dialogheranno con un responsabile scientifico del progetto Forestami per poi assistere ad una lettura teatrale ispirata al racconto “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, a cura di Collettivo Alta Marea, con brani musicali composti e suonati dal vivo di e con Duccio Zanone.

A chiusura dello spettacolo è previsto un momento di raccolta delle suggestioni suscitate per far emergere i diversi livelli di lettura dei giovani. Grazie alla partnership con Aipin – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica – sezione Lombardia, si spiegherà cosa si intende per “soluzioni basate sulla natura” (Nature Based Solutions) e quali vantaggi ne possono ricavare le città.