Approvato il Piano di riqualificazione dell’area Kantal. Nuovi servizi per il quartiere Bellaria.

10 ottobre 2023 – Un altro ambito cittadino in via di riqualificazione. Il Consiglio comunale dà il via libera al Piano attuativo dell’area Kantal, posta all’intersezione tra via Alberti, Madre Teresa di Calcutta e Leonardo Da Vinci. Un’area industriale dismessa da oltre 10 anni.

I vecchi edifici a destinazione produttiva verranno demoliti per far spazio alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad uso commerciale. In particolare la proposta di intervento prevede l’arrivo di un nuovo punto vendita di media dimensione della catena Iperal.

Oltre al cambio di destinazione attualmente prevista da residenziale a commerciale, gli altri elementi di variante al PGT attuale vedranno una importante riduzione dei volumi che passano da 8.966 mq a 4900 mq di slp e nuove opere pubbliche e viabilistiche.

Il nuovo Centro commerciale si svilupperà su due livelli, con i parcheggi al piano terra e la struttura di vendita al primo piano. Tutta la zona circostante verrà riqualificata grazie alla realizzazione di fasce a verde, nuovi percorsi pedonali, di tratto di pista ciclabile lungo tutta la via Spreafico fino all’intersezione con via Guardi e una rotatoria in via Alberti. Altro importante elemento di interesse il recupero di un’area verde di proprietà comunale per la creazione di un nuovo parco con attrezzature per il gioco.

«Cinisello Balsamo prosegue il suo cammino di trasformazione. Un’altra area dismessa e abbandonata da anni verrà riqualificata senza aumentare i volumi, al contrario riducendo il consumo di suolo, e con nuove opere pubbliche. I residenti del quartiere Bellaria avranno a disposizione nuovi servizi e verde», queste le parole di Fabrizia Berneschi, assessore al Governo del territorio.

«Il nuovo progetto si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione del quartiere Bellaria che lo arricchirà di nuovi servizi come il polo dell’infanzia e il nuovo impianto sportivo dedicato rivolto in particolare a un pubblico di bambini, genitori, neo-mamme e famiglie. Entrambi i progetti verranno realizzati grazie alla partecipazione ai bandi PNNR», ha concluso il sindaco Giacomo Ghilardi.