23 ottobre 2024 – Periodicamente ripartono i controlli alle alberature cittadine per verificare il loro stato di salute. Il Servizio Verde del Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia, ha affidato l’attività a una ditta specializzata che si occupa del monitoraggio continuo degli oltre 16.000 alberi presenti sul territorio.

Si tratta di un lavoro di controllo sistematico e continuativo effettuato su ogni singolo albero pubblico. Ogni pianta viene visionata e, in caso si evidenzino aspetti critici, il valutatore approfondisce l’esame, anche con l’utilizzo di strumentazioni ad hoc che consentono di valutare la resistenza residua del legno e di conseguenza il rischio di caduta.

Le piante vengono così inserite in cinque classi di propensione al cedimento (A, B, C, C-D, D), alle quali corrispondono diversi tempi di ricontrollo o intervento (potatura, consolidamento o altro). In condizioni di criticità, cioè quando l’albero non ha possibilità di recupero, quando il suo fattore di sicurezza è esaurito, non resta che procedere all’abbattimento (classe D). Proprio in questo periodo si sta procedendo con alcuni abbattimenti di piante ammalorate e pericolanti. Al loro posto è prevista la piantumazione di nuove.

I controlli di stabilità effettuati con tale metodologia consentono di ridurre il rischio di caduta degli alberi cittadini, preservare la salute in sicurezza delle piante anche se, nonostante l’accuratezza dei metodi applicati, non è impossibile azzerare il rischio di caduta, soprattutto con eventi atmosferici di forte intensità.

L’analisi di approfondimento strumentale degli alberi cittadini è importante per individuare quelle piante apparentemente sane che invece sono instabili per la presenza e l’estensione di cavità interne che altrimenti sfuggirebbero all’analisi visiva. Infine c’è l’aspetto degli abbattimenti di alberi, anche adulti, soprattutto in sede marciapiedi o a margine strada, effettuati perché gli apparati radicali con funzione meccanica di sostegno, vengono recisi a seguito, per esempio, di riparazioni di servizi sotterranei o similari che fanno perdere stabilità alla pianta. Il monitoraggio continuo risulta quindi fondamentale per mantenere in sicurezza e salute il patrimonio arboreo comunale oltre che per garantire l’incolumità a persone e cose.

“Cinisello Balsamo ha un patrimonio arboreo importante, anche in termini di numero. Il lavoro di controllo quindi è continuo e meticoloso. Come Amministrazione abbiamo il compito di garantire la salute del verde cittadino non solo per un fatto estetico ma anche per raggiungere livelli di sicurezza, in tema di stabilità, più alti possibile”. Così ha spiegato l’assessore al Verde Daniela Maggi.