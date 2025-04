Sul portale dell’Agenzia Italiana del Farmaco è online l’«OsMed interattivo» aggiornato con gli ultimi dati sui consumi e la spesa farmaceutica in Italia. Con pochi click, gli utenti possono accedere, selezionare e confrontare tabelle e grafici dell’ultima edizione del Rapporto OsMed (dati 2022-2023, aggiornati al 23 aprile 2024), analizzare i trend di utilizzo – sia complessivi che per singola Regione – e ottenere report personalizzati.

Il Rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali fotografa da anni l’andamento dei consumi e della spesa farmaceutica nel nostro Paese. Dal 2020 AIFA offre una modalità di consultazione interattiva sul proprio sito, facilitando l’esplorazione della mole di dati presenti nelle versioni cartacea e digitale dell’OsMed. Questo approccio dinamico consente un accesso più agevole a informazioni utili per l’analisi sull’uso dei farmaci, il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva, la programmazione sanitaria, nonché per attività formative e informative.

Collegandosi al portale, alla pagina aifa.gov.it/osmed-interattivo, sono consultabili i dati relativi all’assistenza convenzionata, agli acquisti delle strutture sanitarie pubbliche, alla spesa lorda pro capite e ai consumi per ATC e per categoria terapeutica. La piattaforma, arricchita da grafici e mappe interattive, permette di creare report dettagliati in base alle esigenze specifiche degli utenti, risultando uno strumento prezioso per la programmazione farmaceutica nazionale e regionale e per il governo della spesa. È possibile effettuare confronti tra diverse Regioni, evidenziando differenze e similitudini nei consumi e negli scostamenti di spesa rispetto alla media nazionale. La consultazione interattiva comprende anche le serie storiche relative ai dati nazionali e regionali, a partire dal 2018.

OsMed interattivo

AIFA conferma il proprio impegno nel favorire l’uso appropriato dei farmaci e nel supportare la governance della spesa, mettendo a disposizione delle Regioni dati e strumenti analitici per individuare aree critiche, implementare interventi mirati per ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie locali e garantire la sostenibilità dell’assistenza farmaceutica da parte del Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio nazionale.