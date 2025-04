L’inno ufficiale di Cinisello Balsamo “Leoni con la spada”, composto da Alessandro Zitelli, si trasforma in un coinvolgente videoclip, diventando un prezioso strumento didattico e un simbolo condiviso per gli studenti della città.

Il video, pubblicato in rete in questi giorni, è stato realizzato degli studenti della 4S dell’Istituto professionale Falck con indirizzo in Cultura e Spettacolo. Il progetto rientra nell’ambito dei percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) promossi dall’Amministrazione comunale per tutte le scuole superiori del territorio.

Gli studenti, guidati dai loro docenti, hanno curato ogni fase della realizzazione del videoclip, potendo contare sul prezioso supporto del compositore Alessandro Zitelli.

Un elemento distintivo è stato il coinvolgimento attivo dei bambini di terza delle scuole primarie Villa, Manzoni e Costa, insieme al coro dei bambini della Parrocchia S. Pio X, che hanno partecipato alle riprese, arricchendo il video con la loro freschezza e spontaneità.

L’inno “Leoni con la spada” è nato a seguito di un bando indetto dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare la storia, i valori, le origini e i simboli identitari di Cinisello Balsamo. Il titolo stesso richiama gli elementi presenti nello stemma cittadino, che rappresentano l’unione dei due comuni avvenuta nel 1928. Nel testo dell’inno si sottolineano valori fondamentali come la lealtà, l’unità e il senso di appartenenza a una comunità.

Il videoclip è stato presentato in anteprima durante il Festival dei Corti Enrico Falck, che si è svolto l’1 e il 2 aprile 2025 presso il Cinema Rondinella.

Il videoclip dell’inno è ora disponibile a tutti i cittadini sul canale YouTube del Comune di Cinisello Balsamo , diventando un patrimonio condiviso per le nuove generazioni.