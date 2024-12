Scoprire la montagna significa immergersi in un mondo fatto di paesaggi mozzafiato, sfide personali e un profondo legame con la natura. Il CAI di Cinisello Balsamo offre un’occasione imperdibile per vivere tutto questo, attraverso un ricco calendario di attività pensate per ogni tipo di appassionato, dal principiante all’esperto.

Ogni anno, l’associazione presenta un programma che spazia dalle semplici escursioni ai percorsi più impegnativi, senza dimenticare i corsi della rinomata Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera. Queste attività rappresentano una preziosa opportunità per apprendere le tecniche fondamentali, migliorare le proprie competenze e affrontare la montagna in sicurezza.

Il CAI di Cinisello Balsamo non è solo sport

L’amore per la montagna si riflette anche in un ricco calendario culturale. Gli “Incontri con la Montagna” e le “Serate in Sede” sono appuntamenti imperdibili per chi desidera approfondire tematiche legate al mondo alpino. Questi eventi combinano intrattenimento, divulgazione e aggiornamenti, offrendo un punto di vista unico su tradizioni, attualità e novità riguardanti l’ambiente montano.

Escursioni e arrampicate non sono solo sport, ma veri e propri percorsi di rigenerazione, che aiutano a ritrovare benessere: l’attività fisica all’aria aperta, immersi nella natura, contribuisce a migliorare il corpo e la mente.

A riconoscere il valore sportivo, culturale e sociale di queste iniziative, quest’anno si aggiunge il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

“Il sostegno dell’Amministrazione vuole sottolineare l’impegno del CAI di Cinisello Balsamo nel promuovere un approccio consapevole alla montagna, facendo crescere una comunità di appassionati sempre più coesa. Partecipare alle attività del CAI significa entrare in contatto con persone che condividono la stessa passione per l’ambiente e le sfide sportive. Inoltre, la montagna è un luogo in cui salute e benessere si incontrano”, ha dichiarato Riccardo Malavolta, assessore a Sport e Salute.

Per Informazioni:

CAI, in via Marconi 50, orari sede: martedì e giovedì, dalle ore 21:00 alle 23:00.