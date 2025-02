Il Comune di Milano aderisce a M’illumino di Meno

Milano, 14 febbraio 2025 – Domenica 16 febbraio, le luci che illuminano la Torre del Filarete saranno spente in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2. La torre posta all’ingresso principale del Castello Sforzesco, uno dei simboli di Milano, resterà al buio dalle 18 alle 19.30.

Anche quest’anno il Comune di Milano aderisce all’iniziativa M’illumino di Meno, che a partire dall’edizione dell’anno scorso si sta impegnando per far nascere una giornata europea dedicata agli stessi temi di sostenibilità.

L’adesione alla campagna M’illumino di Meno è in linea con le azioni messe in campo dall’Amministrazione sul fronte della sostenibilità ambientale, del risparmio e dell’uso consapevole delle risorse energetiche e in particolare della sensibilizzazione di cittadini e cittadine a buone pratiche, capaci di tutelare l’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici.

Azioni come quelle adottate per la stagione termica in corso – in sintonia con gli obiettivi dal Piano Aria Clima approvato dal Consiglio Comunale – che hanno consentito di ridurre un’ora al giorno il funzionamento degli impianti di riscaldamento, oltre che di abbassare di un grado le temperature (ad eccezione di luoghi sensibili come ospedali, case di cura, scuole e asili).

