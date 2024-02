Inter – Juventus 1-0, decide un autogol di Gatti

Nella ventitreesima giornata di Serie A, l’Inter ha conquistato una vittoria cruciale battendo la Juventus 1-0 a San Siro. La partita si è rivelata un’occasione determinante per i nerazzurri, che ora godono di un vantaggio di +4 sui bianconeri, e ciò nonostante abbiano disputato una partita in meno.

Il match, caratterizzato da un equilibrio teso, è stato deciso da un episodio chiave al 37° minuto. È stato l’autogol di Gatti a segnare la svolta, quando nel tentativo di anticipare Thuram in area di rigore, il difensore bianconero ha deviato il pallone con il petto nella propria porta sorprendendo Szczesny, il migliore in campo tra le fila bianconere.

La ripresa ha visto ancora l’Inter vicina al raddoppio con un palo colpito da Calhanoglu, ma nonostante gli sforzi, il risultato non è cambiato. La vittoria a San Siro consolida la posizione dell’Inter in testa alla classifica e pone ulteriori pressioni sulla Juventus nella corsa per il titolo. La vittoria ha sottolineato la solidità difensiva e l’efficacia nel capitalizzare gli errori avversari da parte della squadra nerazzurra.

Con un’autogol che resterà impresso nella memoria dei tifosi, l’Inter, sempre più determinata e convincente, ha dimostrato ancora una volta la propria leadership nel campionato italiano.