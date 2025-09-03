Annunciati i finalisti della quarta edizione del premio Piccolo Galileo

Una lunga e certosina selezione, tra ben 122 testi candidati, ha portato la giuria scientifica a nominare i nove finalisti, tre per ogni categoria, della quarta edizione del premio Piccolo Galileo.

A spuntarla sono stati:

Categoria Junior (per lettrici e lettori dai 5 ai 10 anni)

Pando. Una storia vera di Giorgia Conversi e Andrea Rivola (Aboca edizioni), Se fossi un fungo di Gaia Stella (Fatatrac), Crac di Matteo Pompili e Lorenzo Monaco con illustrazioni di Luogo Comune (Camelozampa).

Categoria Young (per lettrici e lettori dagli 11 ai 16 anni)

Enrico Fermi. Il genio atomico di Andrea Pau e consulenza scientifica di Vincenzo Barone (Gallucci editore), Il limite del mondo di Francesco Memo e Barbara Borlini (Tunué), Pomarium di Giulia Piras (Il gatto verde edizioni) .

Categoria Stranger (per libri internazionali, stampati per la prima volta all’estero, tradotti in lingua italiana per lettrici e lettori dai 7 ai 12 anni)

Ci vuole pazienza di Rachel Williams e Leonie Lord (Rizzoli), Il polpo ha zero ossa di Anne Richardson e illustrazioni di Andrea Antinori (Editoriale scienza), Sistemi nascosti. Acqua, elettricità, Internet. Un libro di scienze a fumetti di Dan Nott (Quinto quarto).

La giornata finale del premio sarà giovedì 20 novembre 2025 nella prestigiosa sede del Museo di Storia Naturale di Milano. In quell’occasione a decretare i vincitori sarà la combinazione dei voti di 3 giurie: oltre a quella scientifica, nei prossimi mesi 30 giovani (10 per ogni categoria) saranno chiamati a leggere e valutare le opere finaliste; mentre nella giornata conclusiva esprimerà le sue preferenze il Pubblico dei ragazzi e delle ragazze, chiamato a votare in base alla presentazione che i finalisti faranno dal vivo delle opere.