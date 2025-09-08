Cultura e Società

Dal 22 settembre apriranno sei nuove velostazioni

Assessora Censi: “In totale 900 posti per le biciclette in corrispondenza delle fermate della metropolitana”

Foto di CronacaMilano CronacaMilano10 minuti fa
1 minuto di lettura
nuove velostazioni milano

Milano, 8 settembre 2025 – Apriranno il prossimo 22 settembre le sei nuove velostazioni, ciascuna con 150 posti, presso le fermate di Bignami, Bisceglie, Centrale, Maciachini, Molino Dorino, Romolo che si aggiungeranno a quelle già in servizio a Cordusio e presso i parcheggi di interscambio di Abbiategrasso M2 e Comasina M3.

Le sei velostazioni, realizzate nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, avranno a disposizione 150 posti ciascuna per il ricovero delle bici, disposti su due livelli. Alcuni di questi saranno dotati di presa per la ricarica delle e-bike.

In ogni velostazione è presente un servizio di videosorveglianza e un Bike Lab, ovvero una stazione di riparazione biciclette composta da una colonna con incorporata una pompa per il gonfiaggio degli pneumatici e gli attrezzi necessari per la riparazione dei mezzi a due ruote, in caso di piccoli imprevisti.

L’accesso alle velostazioni sarà possibile tutti i giorni dalle 5:30 del mattino alle 1:30 di notte. Le prime due ore di sosta saranno gratuite.

“Il potenziamento della rete ciclabile e l’aumento dell’uso delle biciclette anche per gli spostamenti casa lavoro – spiega l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – ha reso essenziale individuare spazi di sosta attrezzati e sicuri. Queste nuove strutture sono al servizio dei ciclisti, aumentando l’offerta presente sul territorio. Inoltre, la loro localizzazione in punti strategici sarà utile non solo per i milanesi, ma anche per chi proviene dai comuni limitrofi”.

CS e Ph Comune di Milano

Foto di CronacaMilano CronacaMilano10 minuti fa
1 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Noleggio con conducente a Milano

In quali occasioni conviene scegliere un noleggio con conducente a Milano?

13 Giugno 2024 9:52

KIA Niro: l’ibrido appassiona, anche nell’usato

23 Dicembre 2020 7:00

Dalla colazione all’aperitivo: ecco Unico Gelato & Caffè

22 Agosto 2018 6:00

Elezione del nuovo Papa Jorge Bergoglio, l’inizio di un nuovo dialogo costruttivo, nella fedeltà alla chiamata di guida universale

14 Marzo 2013 14:56
Pulsante per tornare all'inizio